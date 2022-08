AVIS DE DECES - Madame Josette BAUDIER née GANDER

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Marcel Baudier, son époux ;

Maryline et Gaëtan Palella,

Christine et Laurent Ghigo,

Michel Baudier,

Frédéric et Véronique Baudier,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière petits-enfants ;

Guy et Josette Baudier,

son beau-frère

et sa belle-sœur ;

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Josette BAUDIER

née GANDER

à l'âge de 84 ans.

Ses obsèques se dérouleront le jeudi 11 août 2022, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille tient à remercier les services d'hémodialyse.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.