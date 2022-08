L’évasion nautique au bastion Sainte-Marie  du samedi 13 au dimanche 28 août

Profitez de la Saône et de ses abords pour vous adonner aux joies des activités nautiques : balades en pédalos, jeux pour les enfants, thés dansants pour nos aînés… Il y en aura pour tous les goûts. Toutes les activités et les concerts sont gratuits. Deux chalets vous permettront également de vous rafraîchir.

La deuxième quinzaine du mois d’août commence, la fin des grandes vacances approche, le bastion Sainte-Marie sera donc le lieu idéal pour prolonger les congés avec des guinguettes les pieds dans l’eau. Au plus près de la Saône, les activités nautiques s’imposent naturellement. Tous les jours, des pédalos des kayaks (1, 2 ou 3 places), des paddles seront mis à disposition afin que vous puissiez profiter d’un moment de calme et de fraîcheur sur la Saône.

Jeux en bois, mur d’escalade, structure gonflable, terrain de sports… permettront aux jeunes et enfants de s’amuser cette semaine. Si vous souhaitez éliminer les glaces, boissons et autres friandises dégustées sur les terrasses des deux chalets de restauration présents sur le site, plusieurs cours de zumba seront dispensés gratuitement.

Vous préférez les valses, le tango ou le cha-cha-cha ? Quatre thés dansants animés par Claudette (16 août), Tony Fontaine (18 août), Gilbert Drigon et son orchestre (23 août) et Presto (25 août) occuperont vos après-midi.

un terrain de sport pour beach-volley, beach-soccer et raquette de plage

un terrain de pétanque + molki

une fresque à disposition pour dessin et coloriage

une structure gonflable (Le parcours de pirate)

une quinzaine de jeux en bois

5 modules de mini-golf

un mur d'escalade présent uniquement les 13,14, 20 et 21 août.

Tout le matériel nécessaire à la pratique du golf, des jeux sportifs (pétanque, molki, beach volley, beach-soccer et raquette de plage) est mis à disposition gratuitement, contre une pièce d’identité.

Du samedi 13 au dimanche 28 août

↘ De 14 h à 20 h (fin des activités à 19 h)

Renseignements : Ville de Chalon-sur-Saône, Direction de la communication 03.85.90.50.90 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h/14 h à 17 h 30.

Et toujours... la navette fluviale

Découvrez Chalon depuis la Saône à bord de la navette fluviale jusqu’au 21 août entre le Port Villiers (au bas des marches) et la prairie Saint-Nicolas (ponton).

Du lundi au vendredi de 14 h à 19 h

Les samedis et dimanches de 11 h à 19 h

10 places disponibles par trajet (aucune réservation possible)

2 € la traversée (gratuit pour les moins de 8 ans)

Les départs peuvent être annulés si les conditions météorologiques sont défavorables.

Plus d’infos : Christophe : 06.09.04.92.82 ; Cathy : 06.13.98.45.32.



Pédal’eaux sur Saône : Prêt de bateaux de 2/3 places ou de 4/5 places, 6 kayaks (1, 2 ou 3 places), 3 paddles 1 place et un paddle géant 4 places, sous la responsabilité d’un adulte