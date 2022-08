Baptiste appelle à la prudence après une tentative de vol sur la zone sud de Chalon

"Je voudrais faire parvenir un message de vigilance.

Aujourd'hui, aux alentours de 19h15, je mangeais au KFC avec une amie lorsque nous avons été dérangés par une jeune femme étrangère, qui semblait ne pas parler le français.

Elle nous montrait notre seau de poulet, et nous faisait comprendre qu'elle avait faim. Afin d'en être débarrassé, et de continuer notre repas tranquillement, j'ai tourné la tête quelques secondes pour piocher un morceau dans le seau, et lui donner.

Elle est ensuite repartie, et mon téléphone posé à côté de moi avait disparu. Je l'ai donc coursé sur le parking, et se voyant dos au mur, m'a rendu mon appareil".