"Une facture énergétique divisée par deux " à Saint-Loup-Géanges

Dans le cadre de ses visites estivales aux communes, Sébastien Martin est venu à la recontre des élus de Saint-Loup-Géanges et de son maire Jean-Frédéric Garnier. L'occasion de plonger un peu plus en profondeur dans les problématiques rencontrées par les communes rurales. "Il s'agit de faire le tour des enjeux" a concédé le Président du Grand Chalon. Et compte tenu du contexte international toujours plus contraignant sur les questions énergétiques, la commune de Saint-Loup-Géanges est face à des choix qui n'en sont plus.

Ainsi, la cantine qui représente un tiers de la facture chauffage des bâtiments communaux a modifié complètement son système de chauffe. Le chauffage au sol installé en 2007 a été abandonné pour laisser place à une pompe à chaleur classique. L'idée "est de diviser par deux le coût de la facture" précisent les élus locaux.

Toujours sur cette thématique, les élus locaux se penchent pour une réflexion globale autour d'un réseau de chaleur partagé afin de rationnaliser au plus près les coûts de fonctionnement, d'autant plus que la commune dispose d'un trésor de guerre de 180 hectares de forêts. A tour de rôle, ils ont tenu à saluer le rôle du SATeC, mise en place par le Grand Chalon, le fameux service d'appui technique aux communes, qui constitue un vrai d'appui sans lequel les communes seraient bien dans l'incapacité de mener leurs projets.

L'aménagement de la Place de l'Eglise, un point central du mandat municipal

Autre sujet central que Jean-Frédéric Garnier a souhaité aborder avec Sébastien Martin, c'est celui de l'aménagement global autour de l'église du village. Une vaste réflexion pour réorganiser l'ensemble a été posée, jusqu'à l'entrée nord de la commune. Un projet d'aménagement qui dépassera ce seul mandat municipal au regard des montants évoqués. A terme, c'est une vraie transformation du centre-bourg qui devrait avoir lieu, "il reste à trouver le bon compromis entre les riverains, les commerçants et les différents usages".

Laurent Guillaumé