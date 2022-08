A Taisey, les travaux d'eau terminés à l'horizon de début octobre

En présence de Florence Plissonnier, maire de Saint-Rémy et Daniel Christel, Conseiller communautaire délégué à la lutte contre le ruissellement et le suivi des travaux d'eau et d'assainissement, Sébastien Martin a souhaité faire un point d'étape avec les équipes Guinot TP en charge des travaux de renouvellement de canalisations. Réseau d'eau potable, assainissement et pluviale sont au coeur des travaux lancés en mai dernier dans le quartier de Taisey et dont l'issue est fixée à la première semaine d'octobre.

550 m de canalisation d'eau potable et 500 mètres d'assainissement

Les travaux menés par l'entreprise Guinot nécessitent une reprise des branchements un par un. Sur la seule commune de Saint-Rémy, ce sont déjà 12 kilomètres de canalisations qui ont été repris, mobilisant quelques 8 millions d'euros de la part du Grand Chalon. L'occasion de rappeler toute l'importance du transfert de la compétence eau et assainissement auprès de l'intercommunalité, les communes étant dans l'incapacité financière d'assurer de tels investissements. Sur les 51 communes composant le Grand Chalon, seules 34 d'entre elles passent par notre intercommunalité avec une moyenne consommée quotidienne de 145 litres/habitant et par jour.

"C'est l'eau qui paye l'eau !"

Le Président du Grand Chalon est revenu sur les enjeux autour de l'eau alors que le Grand Chalon a acté de très lourds investissements sur le sujet sur les "10 à 15 prochaines années". Un enjeu essentiel dans la maîtrise et la valorisation de notre territoire. Un très bon taux de rendement est d'ailleurs affiché par le Grand Chalon "avec 85 à 91 % de rendement". C'est dire que 10 % de l'eau potable est encore perdu à travers les fuites de canalisations. Même si ce taux est supérieure à la moyenne nationale, le Grand Chalon entend encore accentuer ses efforts afin d'éviter les déperditions, d'autant plus par les temps qui courent.

La bonne nouvelle pour Taisey, c'est que les travaux devraient toucher à leur fin début octobre... allez encore un peu de patience !

Laurent Guillaumé