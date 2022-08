Un parquet de location pour l'annexe du Colisée à Chalon

En accord avec les expertises, le Grand Chalon a mis en place une solution transitoire afin de ne pas perdre l'usage de l'annexe du Colisée. Entre mardi et mercredi, les services se sont activés pour poser un parquet flottant par dessus le parquet existant sur un peu plus de 600 m2.

Il est convenu de laisser "respirer" le parquet endommagé pendant une période de 3 mois avant de pouvoir intervenir. Une solution temporaire certes mais précieuse au regard du nombre d'usagers de l'annexe et dont on voyait mal comment réorganiser les occupations de salles.

Deux mois de location facturés 28 440 euros

Jusqu'à la Toussaint, les usagers devront se contenter de cette solution transitoire. A la Toussaint, Sébastien Martin a expliqué qu'une opération de ponçage et décapage du parquet historique interviendra et permettra de redonner place et fonction. Une opération qui sera facturée 46 000 euros.

Parallèlement, c'est un gros travail sur l'étanchéité des toitures qui est acté. Les travaux sur la seule annexe seront facturés à hauteur de 235 000 euros. Des travaux qui dureront un mois à compter de début septembre. En attendant, des bâches ont été disposées afin de limiter tout risque de nouvelle infiltration. Les chaleurs de ces derniers jours ont d'ailleurs obligé l'entreprise à venir conforter les bâches.

358 000 euros pour les travaux d'étanchéité du Colisée

Là aussi, les intempéries sont venues mettre à mal la toiture du Colisée. Les travaux interviendront à compter de la fin octobre pour s'étaler jusqu'en janvier 2023. La reprise de l'étanchéité coûtera 358 000 euros.

En présence d'Olivier Grosjean, conseiller communautaire délégué au développement des équipements sportifs, Sébastien Martin a tenu à saluer "la réactivité des services lors des intempéries. Fort heureusement, ils ont procédé à la mise en sécurité immédiate du parquet principal avec un démontage".

Laurent Guillaumé