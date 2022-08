Quartiers d'été : un bel après-midi au Plateau (1/3)

Point d’orgue du dispositif «Quartiers d'été», les animateurs jeunesse de la Ville et de la Maison de quartier du Plateau Saint-Jean, en collaboration avec Art Cité, donnaient rendez-vous le jeudi 25 août 2022 à la Plaine de jeux pour de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous les jeunes mais aussi aux plus grands, de 15 heures à 22 heures.

Il s'agit de l'avant-dernière étape de «Quartiers d'été» avant les Charreaux.

Au programme notamment, des ateliers maquillage, graff, zoo et ranch gonflables des parties d'échec, un stand du Service Santé et Handicap, buvette, plancha et concert pop/rock avec le groupe Monkey Five en première partie de Ciné sous les étoiles.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati