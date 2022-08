Succès de l’Inauguration du quai Gambetta à Chalon-sur-Saône

« Que les chalonnais et les touristes s’approprient les quais, parce que les quais, c’est Chalon ! » a déclaré le premier Magistrat de la ville.

C’est un cortège composé de nombreuses personnes qui s’est dirigé quai Gambetta suite à l’inauguration effectuée par Gilles Platret, Maire de Chalon-sur- Saône assisté de Marie Mercier, Sénatrice et de nombreux élus dont Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, Isabel Paulo, Conseillère Municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs…

Après avoir fait le tour des rénovations en partant du Port Villiers en direction du pont Jean Richard en passant notamment par le square espace jeux pour enfants, le monument aux morts, les bâtiments adjacents, le cortège est revenu par les bords des rives de Saône pour faire une halte à proximité du kiosque pour le discours du Maire.

Extrait du discours de Glles Platret : « Je suis très heureux de vous saluer et de vous accueillir symboliquement ici quai Gambetta, parce que ce quai a ré-ouvert pour les activités qui sont les siennes depuis quelques semaines déjà, vous accueillir sur un quai Gambetta rénové, qui aussi clôture la quasi-totalité du programme de rénovations entre les deux ponts, même si le programme n’est pas tout à fait fini mais la rénovation des quais entre les deux ponts qui sont les ponts les plus emblématiques de Chalon, c'est-à-dire le Pont Saint Laurent et en aval le Pont Jean Richard. Ce programme, il a commencé, il y a 5 ans, quand en 2017 nous avons posé la première pierre de la rénovation des quais, vous vous en souvenez sans doute, c’était au port Villiers et c’est par le port Villiers que nous avons commencé cette requalification avec cet objectif prioritaire qui était de relier la ville à la Saône et faire en sorte que la population puisse profiter tant et plus de la qualité de vie lorsqu’on a la chance d’avoir une rivière ! […] Ces quais, mesdames et messieurs, n’avaient pas été refaits depuis 1955 et à cette date là on avait refait qu’une partie des quais , c'est-à-dire à l’endroit où nous nous trouvons et qui correspondait à une bande de halage. Car à cette date là, la Saône était une voie de circulation, de navigation pour les marchandises, économique et avant l’arrivée des chemins de fer à Chalon en 1849, une voie de voyageurs ! […] Alors on a commencé la rénovation en 2017 / 2018 au port Villiers avec la volonté de cette avancée sur l’eau et un espace important pour que la population puisse en profiter et qu’elle trouve du plaisir à s’y promener. Le quai des messageries a suivi en 2019 et nous avons entamé, il y a 20 mois environ maintenant, c'est-à-dire en mars 2021, les travaux du quai Gambetta ![…] Alors ! Bien sûr, ces rénovations ont un coût car la surface de ce quai est importante avec 16 000 M2 a rénové pour une surface linéaire de 380 mètres de front de Saône ! […] Soit un coût total des travaux comprenant les études qui s’élève en tout à 4 250 000 euros ! […] Aussi je tire un coup de chapeau aux services de la Ville de Chalon qui ont fait un travail fabuleux lors de ce chantier qui était de grande ampleur ! […] Pour ce financement, nous avons été aidés par l’Europe et son dispositif FEDER à hauteur de 950 000 euros, par la Région à hauteur de 900 000 euros et par l’Etat pour sa dotation de soutien à l’investissement local à hauteur de 477 000 euros[…] Le but de ces rénovations des quais, c’était de rendre les quais plus agréables pour les familles et c’est pour cela que nous avons retraité toute la bande de la promenade sur laquelle nous nous trouvons et qui est très fréquentée. C’était notre premier objectif ! Ensuite, il y avait cette partie famille avec la création d’un square pour les jeux d’enfants et bien sûr des WC […] Quant à la circulation, celle-ci a été rétablie dans un sens de circulation car nous avons souhaité tester la diminution de la circulation dans l’autre sens , c'est-à-dire dans le sens de la descente en venant du pont Jean richard. Je vous rassure ce n’est qu’un test, ce n’est pas une décision formelle et définitive ! […] Concernant la rénovation du quai Gambetta nous terminerons les travaux par l’Esplanade de la Légion d’Honneur, c'est-à-dire le monument aux morts en y ajoutant une scénographie avec éclairage, images, diffusion de films, diaporamas sur les guerres ! […] Je vous remercie tous de votre présence Mesdames et Messieurs et je souhaite du fond du cœur que les chalonnais et les touristes s’approprient les quais, parce que les quais, c’est Chalon ! C’est Chalon et c’est comme cela qu’on est heureux de vivre dans une belle ville, alors merci à tous et vive Chalon ! ».

S’en suivait un pot de l’amitié offert par la ville de Chalon !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B