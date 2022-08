Envie de chanter à la rentrée ?

Créée en septembre 2011, l’association n’a pu fêter, faute à la Covid, ses 10 ans que cet été. A l’origine de ce projet Emmanuel Jolivet, qui aidé par Sébastien Vaivrand et David Robbe, montera un spectacle ‘Go, Go, Gospel’ où toutes les chorales du département sont conviées et réunissant 200 participants pour la bonne cause. L’opération se réalisera de nouveau un an plus tard autour d’une équipe artistique renforcée composée de Sandrine Conry, Virginie Doulouma, Audrey Roger, Simon Geoffroy, avec bien sûr David Robbe et Sébastien Vaivrand, et la participation pour cet événement à la salle Marcel Sembat des formations dijonnaises Singall et Elephant U. Quelques mois plus tard, naissait l’association chalonnaise…

Le siège de l’association Chœur Gospel Chalon, qui compte aujourd’hui une centaine adhérents, est situé à la Maison des Associations Jean ZAY à Chalon-sur-Saône. Envie de chanter ? Le répertoire de cette association est essentiellement composé de chants gospel, musique soul, afro américaine, chants Afrique du Sud… Les répétitions, quant à elles, se déroulent chaque mercredi soir de 19h 30 à 22 h à l'École Pablo Neruda ; des journées complètes de répétitions, à peu près trois dimanches par saison, sont également organisées. Des concerts ont notamment lieu et l’association participe aussi à des mariages (2 ou 3 par an).

8 concerts sont déjà prévus pour 2022/2023 et le premier rendez-vous aura lieu le 30 septembre à Fontaines à l’occasion de l'inauguration suite à la réfection de l'église St JUST mais avant cela, une aubade sera donnée au cours de la braderie à Chalon-sur-Saône le samedi 10 septembre prochain. A noter dès à présent dans vos agendas : le grand concert prévu au Théâtre Port Nord, et reporté depuis 2 ans, se tiendra le 23 octobre !

La rentrée pour les nouveaux choristes, quant à elle, s'effectuera à partir du 14 septembre. Pour contacter l’association : [email protected] Tél. : 06 37 48 65 20

SBR