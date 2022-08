Belle saison pour le Camping du pont de Bourgogne !

« La saison a été bonne », nous confirme le gérant des lieux. Après avoir affiché complet pendant le festival Chalon dans la Rue, les touristes de passage, pour qui ce camping très prisé constitue une étape de choix, ont été nombreux cet été. Les fortes chaleurs n’ont eu que très peu d’impacts sur les réservations ; « moins que s’il avait plu », nous précise t-on.

A sa clientèle habituelle composée essentiellement d’allemands, de néerlandais, d’anglais, de belges et de suisses ( les français ne représentant que 10 à 20 % de la clientèle ), cette année les italiens et les espagnols ont été plus présents qu’à l’accoutumée ; et lorsqu’on demande ce que les touristes affectionnent particulièrement lors de leur passage, la voie verte permettant les balades à vélo, reste un élément très apprécié.

Camping du Pont de Bourgogne, 12 rue Julien Leneveu à Saint-Marcel. Tél. 03 85 48 26 86 [email protected]

SBR - Photo Matthieu Bérard et Nina à la réception : Info-Chalon.