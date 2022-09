Après avoir voyagé en Amérique Latine et s’être installée pendant 11 ans au Pérou, retour aux sources pour Marie Gerlaud

Marie Gerlaud a longtemps exercé le métier d’aide soignante. En parallèle de cette activité professionnelle prenante et entièrement dédiée aux autres, ses loisirs s’articulaient autour des activités manuelles qu’elle affectionne particulièrement. Lors d’un voyage de 6 mois en Amérique Latine, elle apprend le micro macramé et c’est un coup de foudre autant pour ce continent que pour cette technique qui devient une passion.

A son retour, elle n’a qu’une idée en tête : aller s’installer au Pérou et vivre de ses créations ; ce qu’elle fera pendant un peu plus d’une décennie mais la crise sanitaire de la Covid vient remettre tout en question et Marie Gerlaud décide de rentrer en France en décembre 2020. Elle crée alors sa micro-entreprise de création de bijoux (colliers, boucles, bracelets, porte-clés, et aussi attrape rêves, étagères en macramé) utilisant principalement des pierres originaires du Pérou. Vous la rencontrerez sur les marchés artisanaux ou de créateurs mais également sur les marchés hebdomadaires (Chalon-sur-Saône, Beaune, Chagny).

Interview :

Vous avez voyagé pendant la moitié d’une année en Amérique Latine. Pourquoi ce voyage et dans quel état d’esprit étiez-vous lorsque vous l’avez organisé ?

Connaître l' Amérique latine était mon rêve depuis l’adolescence ; je me suis décidée à un moment de ma vie où j' étais seule, donc libre, et lorsque mes filles ont volé de leurs propres ailes. Je suis partie 1 mois seule en Équateur, puis 6 mois l' année suivante, avec un ami ; j' avais pris un congé sans solde dans ce but. Ce voyage a été complètement à la hauteur de mes attentes

Quels pays vous ont le plus touchés et pourquoi avoir choisi de vous installer au Pérou ?

Les pays qui m' ont le plus attirée sont la Colombie et l’Équateur, pour la gentillesse des gens, cependant, je me suis installée au Pérou, plus en raison d' une relation sentimentale. C' est là-bas que j' ai rencontré mon mari.

Regrettez-vous votre vie au Pérou ? En quoi est-ce différent de la France ?

Comme dans la plupart des pays du sud, les gens vivent beaucoup dehors. Ils aiment beaucoup bavarder, c' est toujours très animé. J' ai travaillé facilement, ce n' est pas aussi compliqué qu’en France… Pour autant, je ne regrette pas le Pérou, je suis très heureuse d' avoir fait cette expérience mais aussi contente de retrouver mes racines et surtout ma famille. On a souvent tendance à croire que l’herbe est plus verte ailleurs....alors que le bonheur dépend de soi avant tout.

Là-bas, avez-vous appris une technique particulière ? Comment définiriez-vous le style de vos créations ?

J’ ai appris le micro macramé avec divers artisans dans la rue, gracieusement, et souvent avec le minimum de matériel, la technique reste la même. On peut dire que mes créations ont un style ethnique, bohème.

C’est important d’y associer des pierres ?

J’aime beaucoup créer avec des pierres pour leur beauté. Maintenant, on entend souvent parler de leurs propriétés, j y crois mais je ne fais pas de recommandations à ce sujet n' ayant pas suffisamment de connaissances en lithothérapie.

Pour suivre son travail / page facebook : créas d'arts et d'ailleurs et Instagram : marie_c_creas

SBR - Photo portrait : SBR - Photos créations : Marie Gerlaud