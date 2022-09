Le RCC perd à nouveau un de ses joueurs emblématique

Nous avons appris la nouvelle samedi matin, douloureuse et implacable : notre copain et ami Dominique Gastaldo venait de décéder brutalement.

La génération 52/56 du RCC est une nouvelle fois affectée, après Michel puis notre capitaine Gérard. Combien de matches as-tu joué à ce poste de talonneur si exigeant et stratégique, demandant humilité et sacrifice ? On pouvait compter sur toi pour "relancer la machine en cas de coup de mou" !! Il suffisait de te suivre, vaillant parmi les vaillants, véritable capitaine de combat ...

Le Rugby, le Vélo … et la Pêche !!

Par ton travail et tes compétences de mécano, tu ouvriras, avenue Boucicaut, un superbe magasin de cycles. Tu répondras toujours favorablement aux sollicitations du club de rugby : dotations pour les tombolas de l’Ecole de Rugby et le loto des cadets, prêts de VTT pour les stages des équipes de jeunes, etc... Ta générosité était grande et franche !

Toujours fidèle au maillot tango, carrière terminée, tu t’investiras comme dirigeant et, surtout depuis 2016 et le RTC, comme bénévole des plus actifs. Qui ne t’a pas vu à la manœuvre à la plancha, à la friteuse, au service bar lors des réceptions d’après-match ?? Et, là, tu seras comme sur le terrain, comme sur ton VTT, comme dans ton magasin : investi, efficace et infatigable.

Tu étais un "sacré bonhomme" qui ne trichait pas, comme avec les exigences du jeu … même si ton caractère bien trempé faisait parfois quelque éclat, mais, vite, ta bonne humeur reprenait le dessus !!

Bon sang ne sachant mentir, à l’image des fils de Michel et Gérard, Julien reprit le flambeau. Lui aussi, carrière terminée, s’investit auprès du club, ainsi que Brigitte, ton épouse, également membre bénévole de la team-Turet !!

Tu nous laisses dans la peine, nous, tous les membres de l’Amicale des Anciens Tangos au sein de laquelle tu ne manquais nos retrouvailles mensuelles que lorsque tu allais retrouver tes copains de pêche pour aller titiller le poisson dans le Jura ou régulièrement en Irlande ou autre pays plus lointain …

Salut Domi … salut Gastal …tu peux être fier de l’image que l’on gardera de toi.

Tous les membres de l’Amicale des Anciens Tangos Chalonnais ont une pensée émue pour ta famille et pour tes proches.

J-P Rebouillat et J-P C

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 9 septembre à 10H en l'église Sainte-Thérèse de Sainte-Rémy, suivies de la crémation au crématorium de Crissey.

Dominique repose à la chambre funéraire 115 avenue Boucicaut à Chalon sur Saône.