‘Poupée de cendres’, de modèle photo à photographe

Sophie, originaire de Dijon et installée désormais dans l’agglomération chalonnaise, a décidé, il y a quelques années, de s’adonner à la photographie, une passion qui la suivait depuis toujours. Grâce à sa micro-entreprise ‘Poupée de cendres’, elle propose ses services à une clientèle faite de particuliers mais aussi d’entreprises.

Autoportrait - Crédit photo : 'Poupée de cendres'

Après avoir été pendant de nombreuses années assistante commerciale, un burn-out, survenu il y a 10 ans, l’amène à reconsidérer ses choix professionnels. Elle quitte donc son travail de bureau pour la grande distribution, pour laquelle d’ailleurs elle œuvre toujours aujourd’hui, à temps partiel ; cette organisation lui permettant de développer son activité en tant que photographe.

Une passion démarrée de l’autre côté de l’objectif…

Elle découvre l’univers de la photographie en étant dans un premier temps modèle photo. Puis il y a 5 ans, elle décide de passer de l’autre côté de l’objectif et de prendre des photos « en amatrice, en autodidacte » comme elle le souligne, qu’elle partage les réseaux sociaux sous le nom de ‘Poupée de cendres’. Le succès est au rendez-vous ! Ses natures mortes, ses paysages et ses portraits touchent le cœur des internautes qui lui demandent de faire leur portrait. « La demande devenant de plus en plus forte, j’ai décidé, il y a bientôt 3 ans, de créer ma micro-entreprise. », nous explique t-elle.

Pour elle, cependant, la photographie doit rester une passion, un plaisir : « Je ne fais pas de séances « à la chaîne » comme j’ai pu le voir par ailleurs. Je veux que mes photos aient une âme et je n’accepte pas n’importe quelle demande car il faut que cela fasse sens aussi pour moi », souligne-t-elle.

Modèle : Marion Chaussin faisait partie des 10 finalistes Miss Côte d'Or 2022 - Robe confectionnée par Sophie, 'Poupée de cendres'

La quarantaine à peine dépassée, cette photographe de talent, sait plus que tout ce qu’elle aime privilégier : un style un peu onirique, s’inspirant du temps, des saisons de ce que lui offre la nature.

Sophie propose principalement du portrait « d’humains et d’animaux » , en extérieur ou en studio.

Elle fait également des photos immobilières (pour la location ou la vente de biens) trouvant « très intéressant de travailler la lumière et la perspective dans des lieux parfois atypiques ou avec des contraintes d’espace».

Pour voir son travail : Fb et instagram poupeedecendres et poupeedecendres_photographie

SBR - Photos fournies par 'Poupée de cendres' pour publication. Crédits photos : Poupée de cendres