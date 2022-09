213 participations, 4 lauréats !

La remise des prix de ce concours de nouvelles a eu lieu dimanche 11 septembre, à 11h, au cloître de la Cathédrale Saint-Vincent, en plein Salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté et en présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Adrien Philippe Moniot, directeur de la bibliothèque municipale et de Lucette Desvignes, autrice bourguignonne, connue et reconnue, jusqu’en outre-atlantique. On notait également la présence d’élues : Evelyne Lefebvre, Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Véronique Avon Conseillère déléguée Animation commerciale, Isabel Paulo, Conseillère déléguée Actions en direction des jeunes et Dominique Rougeron, Conseillère déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap.

Avant l’attribution des prix, le 1er Magistrat de la ville a eu un mot sur le Salon et a adressé ses vifs remerciements en direction des auteurs présents qu’il a pris le temps de rencontrer. « Le cloître offre un cadre admirable, nous ne pouvons imaginer meilleur site pour vous accueillir » a-t-il soutenu lors de son discours. Cette 2e édition est d’ores et déjà un succès puisque la journée de samedi a accueilli un public très large. Une 3e édition aura bien lieu en 2023, a annoncé le Maire de Chalon-sur-Saône qui a tenu, une nouvelle fois, à adresser ses remerciements à la trentaine d’auteurs présents sur ce Salon : « Merci de faire vivre le livre avec les vertus qui sont les siennes […] ».

2 généreuses donatrices

Lors de son allocution, le Maire de Chalon-sur-Saône a demandé à Florence de Ponthaud-Neyrat de bien vouloir venir le rejoindre à ses côtés afin de la remercier pour le don des deux sculptures qui ont trouvé à merveille leur place dans le jardin intérieur du Cloître et qui a présenté, par ailleurs, lors de ce Salon sa dernière publication ‘L’esthétique du merveilleux’, édition el viso. Entouré également par Lucette Desvignes, il n’a pas manqué de rappeler que la célèbre écrivaine a fait don, l’année dernière, de ses manuscrits à la Bibliothèque municipale classée de Chalon-sur-Saône, saluant ces gestes « de confier à la ville, ce qu’elles ont de plus précieux ».

Beaucoup de participations pour la reprise du Prix littéraire de la ville de Chalon-sur-Saône Lucette Desvignes

S’adressant à Lucette Desvignes, Gilles Platret a poursuivi : « Vous nous faites l’honneur d’être ici. Nous souhaitons pérenniser ce Prix littéraire et à travers ce Prix, faire vivre une oeuvre ». L’écrivaine s’est dite extrêmement émue, touchée et fière que ce Prix reprenne vie après avoir somnolé durant quelques décennies et pourtant initié en 1989. « Je n’ai pas choisi d’y mettre mon nom », a-t-elle expliqué, ceci étant le souhait de personnes qui la connaissaient et appréciaient ses livres. Le taux de participation, important, pour cette reprise laisse présager qu’un bel avenir s’ouvre pour ce concours et la qualité des textes proposés, notamment ceux qui n’ont pas pu être retenus, augure qu’il a de belles années devant lui.

2 des 4 lauréats présents

Avant de révéler les lauréats, le Maire de Chalon-sur-Saône a remercié les membres du Jury (composé de Mme Lucette Desvignes, présidente, M. Gérard Gauthier, Mme Claire Mignard, M. Emmanuel Mère, M. Michel Rederon, M. Laurent Vignat, M. Philippe Ménager, Mme Bénédicte Mosnier, M. Adrien Philippe Moniot, Mlle Maëliss le Goallec, Mme Florence de Ponthaud Neyrat, Mme Catherine Raclot-Marchois, Mlle Madeleine Mosnier, Mme Anne Prost-Cossio, M. Philippe Dodet) qui ont dû élire 4 lauréats parmi les 213 nouvelles reçues. Ce concours, gratuit et ouvert aux participants âgés de 15 ans au moins, a vu récompenser :

Prix de la nouvelle de la Ville de Chalon-sur-Saône - Lucette Desvignes (1 000 €) :

‘La fissure’ de Véronique Belmont

Prix spécial de la Présidente (500 €) :

‘La Brèche’ de Xavier Lhomme

Prix spécial hors frontières (300 €) :

‘Aime-moi Johnny’ de Carolane Quenneville

Prix spécial humour (200 €) :

‘Fantaisie esthétique’ de Marie-Hélène Lavisse

Sur ces 4 lauréats, seuls Marie-Hélène Lavisse et Xavier Lhomme ont pu être présents lors de cette remise de prix, la finaliste étant sur Paris et la lauréate du Prix spécial hors frontières vivant au Québec.

Laurent Vignat, membre du Jury, a été invité à prendre la parole par Lucette Desvignes afin de présenter le thème pour le concours 2023 : « Après le thème ‘La fissure’, là, on va partir d’une contrainte. La proposition, c’est de partir d’une phrase de Lucette Desvignes. Ce sera au participant de s’en emparer pour nous emmener ailleurs ». Les choses se préciseront courant décembre. Gilles Platret n’a pas manqué d’offrir un bouquet à Lucette Desvignes en guise de remerciements et a conclu en précisant : « Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine ».

