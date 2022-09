ORAGES - L'axe Gueugnon/Blanzy touché par les orages

Ce mardi soir, l'orage qui a frappé la Saône et Loire, a visé particulièrement l'axe entre Gueugnon et Blanzy. Les secteurs de Torcy, Sanvignes, Gueugnon, Saint Romain sous Versigny sont particulièrement touchés. Plus à l'ouest, le secteur de Digoin a été touché un peu plus tôt. Prudence si vous circulez dans le secteur avec de nombreuses branches et autres qui peuvent entraver les routes. L'orage est partie en direction de la Côte d'Or et du secteur de Beaune.

n'hésitez pas à nous adresser vos photos et autre si vous habitez dans le secteur - [email protected] / 0666523745