Arcadanse à Saint-Marcel organise ses portes ouvertes les 17 et 19 septembre

Vous souhaitez faire un essai ou vous voulez tout simplement venir voir ce que l'association propose ?

Rendez-vous les 17 et 19 septembre prochains au 16 rue Denis Papin à Saint-Marcel :

- Enfants de 5 à 14 ans samedi 17 septembre de 15h à 17h

- Modern'Jazz avec Delphine Prost tous niveau samedi 17 septembre de 17h à 19h

- Atelier "Détente", danses du monde, lundi 19 septembre de 20h30 à 21h30



Attention ces horaires sont mis en place seulement dans le cadre des portes ouvertes et ne sont pas forcément les horaires des cours dispensés tout au long de l'année.



Plus d'infos et renseignements sur le site de l'association ici.