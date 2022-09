Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : Boutique Little Mômes, le paradis pour les nourrissons et enfants en bas âge

Le clin d’œil info-chalon.com

Depuis samedi 10 septembre, la jolie boutique pour bébés et enfants en bas âge « Little Mômes, située 2 rue des Poulets à Chalon-sur-Saône vient d’ouvrir ses portes.

Dans cette boutique très bien agencée, Manon Durque saura vous conseiller sur le meilleur choix possible concernant votre enfant ou pour un cadeau à faire. Elle vous proposera également ses créations.

Jouets, ustensiles de dentition, bavoirs, trousses de toilette… ce magasin est entièrement dédié aux tout petits.

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures et 14 heures à 19 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 30.

J.P.B.