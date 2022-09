L'union locale des syndicats CGT du Chalonnais a tenu son assemblée générale

Les syndicats CGT du Chalonnais se sont réunis à l'Union Locale pour leur assemblée générale de rentrée. Elle fait suite à l'AG de rentrée départementale du 8 sept.

La CGT appelle avec le FSU et Solidaires a une grande journée de grève et de mobilisation le 29 septembre sur la question des salaires.

Les syndicats ont donc évoqué la préparation de cette journée et le travail a mettre en place sur le Chalonnais pour aller à la rencontre des salarié·es.

Le tract départemental joint sera distribué dans les entreprises ou la CGT est présente, des affiches seront collées sur le Chalonnais, et des distributions à la population programmées.

Un parcours de manifestation a été défini et déposé en préfecture, dont le départ est fixé à la maison des syndicats à 10h.

Les syndicats ont aussi examiné le plan de formation syndicale pour cette fin d'année 2022.

Un tour de table des syndicats a permis de mesurer l'état de la mobilisation et de connaitre les dernières actualités des syndicats.

Une intersyndicale a été programmée, elle s'adressera à la population dans les prochains jours.

L'union locale appelle l'ensemble des salarié·es à prendre contact avec la CGT pour s'organiser avec la CGT Chalonnaise pour revendiquer des hausses de salaires et gagner en pouvoir d'achat.

L'union locale Chalonnaise des syndicats CGT