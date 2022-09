Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté et la Direction régionale Centre Est de Groupe CRIT signent un partenariat pour agir en faveur du retour à l’emploi et réduire les pénuries de compétences

Pour répondre aux besoins de recrutement des entreprises et favoriser le retour à l’emploi, la Direction régionale CRIT et Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté (BFC) ont décidé de renforcer leur coopération par le biais d’un accord régional signé le 19 septembre.

Les deux acteurs s’engagent à mobiliser conjointement leurs ressources et leurs expertises afin de renforcer leurs relations et l’efficacité des dispositifs actuels, et d’optimiser la coordination des initiatives dans les territoires.

C’est tout l’enjeu de la convention signée ce jour entre Pôle Emploi Bourgogne Franche-Comté et la direction régionale Centre Est de CRIT qui comprend quatre axes :

Consolider les relations opérationnelles entre les agences CRIT et Pôle emploi

Afin de coordonner leurs actions, les équipes de Pôle emploi BFC et CRIT partageront leurs enjeux, orientations stratégiques et objectifs au niveau territorial le plus adapté.

Ces échanges permettront ainsi d’adapter leur mobilisation conjointe au contexte de chaque territoire.

Optimiser la mobilisation des services de recrutement de Pôle emploi

Pour garantir l’attractivité des offres publiées par les agences CRIT sur pole-emploi.fr et la qualité des candidatures qu’elles attirent, Pôle emploi et CRIT partageront puis diffuseront dans leur réseau les bonnes pratiques de publication des offres d’emploi en garantissant leur qualité et leur conformité.

Pôle emploi prendra notamment en compte les attentes du groupe CRIT pour optimiser et faciliter la recherche et le contact de profils disponibles à partir de sa base de données afin de disposer de nouveaux profils et d’être plus proactif à l’égard des clients ou prospects.

Les besoins récurrents de recrutement des agences CRIT seront partagés régulièrement avec Pôle emploi BFC, permettant de promouvoir de façon fluide certains profils avec le consentement des demandeurs d’emploi.

Agir sur les offres difficiles à pourvoir

Sur les métiers dits en tension, les deux parties co-organiseront différents types d’évènements (forums intérim, job dating, évènements Tous Mobilisés au sein des agences Pôle emploi, salons en ligne) afin d’élargir le nombre de candidats potentiels, notamment par le biais de la Méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi, destinée à détecter, chez un candidat, les habiletés à exercer certains métiers.

Favoriser les reconversions des demandeurs d’emploi

Lorsqu’un écart de compétences, des freins à la mobilité ou à l’accès à l’emploi se présentent, l’agence Pôle emploi et CRIT s’engagent à coordonner le recours à leurs dispositifs d’insertion, pour une insertion durable des candidats. Ces dispositifs peuvent être des immersions professionnelles, des actons de formation individuelles, les aides à la mobilité ou encore la méthode de recrutement par simulation permettant de détecter les habiletés d’un candidat.