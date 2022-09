Un nouveau restaurant à Chalon : Venez découvrir les spécialités de l’ex Yougoslavie

Le clin d’œil Info-Chalon

Le restaurant ‘Rôtisserie Medo’ situé 11 rue pasteur à Chalon-sur-Saône à ouvert ses portes début septembre. Dans ce restaurant, Hasim, vous propose toute une gamme de plats de l’Ex-Yougoslavie.

Dans ce restaurant où tout est fait maison avec les produits de saison, venez goûter les spécialités yougoslaves telles que : le Burek (composé de pâte feuilletée avec viande et fromage au choix), le Pleskavica (sa viande hachée mise sur une broche et cuite au barbecue), l’ Hamburger yougoslave (et sa viande hachée assaisonnée) pour les plats, la tarte ‘odin’ ‘Oréo’, tiramisu…

Réservation au 06 20 60 53 51

J.P.B