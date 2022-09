Journée mondiale Alzheimer 2022 : guinguette et petite restauration au Quai de la Monnaie

Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer ce mercredi 21 septembre 2022, l'association France Alzheimer 71 a organisé un événement festif au Quai de la Monnaie pour donner un coup de projecteur sur la maladie et créer du lien. Plus de détails avec Info Chalon.

Guinguette, concert de Gilbert Drigon, espace rencontres, barnum pour un point d'informations, petite restauration… L'association France Alzheimer 71 a sorti le grand jeu dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, ce mercredi 21 septembre 2022, de 14 heures à 19 heures.

«Nous profitons de cette journée mondiale pour faire connaître et faire tomber les barrières su la maladie au plus grand nombre», confie Annick Groison, responsable de l'antenne Chalonnaise de France Alzheimer.

Une belle occasion pour l'associaton d'interpeller la société, en témoignant sur ce que vivent chaque jour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives, et ainsi d'œuvrer à la proximité et à l'inclusivité au sein de la cité.

Parmi les participants, des résidents des Girandières, des résidences autonomes L'Esquilin et Robert Béduneau, et bien d'autres encore... mais aussi Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, et l'ancienne conseillère municipale Bernadette Vellard, pour ne citer qu'eux.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati