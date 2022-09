L'Unin Vélocipédique Chalonnaise revit et recrute

Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire, l’Union Vélocipédique Chalonnaise a repris quelques couleurs avec un bon bilan sportif 2022. Elle envisage de nouveaux projets d’organisation pour 2023 et ouvre ses portes à toutes celles et ceux qui sont intéressé.e.s par les pratiques cyclistes dans toutes leurs formes.

Un premier bilan partiel de la saison 2022 a été effectué par l’UVC sous la présidence de Dominique Bruillot. Cet ancien coureur de l’UVC n’était pas programmé pour cette mission mais bien aidé par quelques autres serviteurs du cyclisme, il a assumé avec la volonté de faire vivre un des rares clubs chalonnais centenaires.

L’UVC vivait une période compliquée après les 100 ans du club fêtés en 2019, le départ de quelques anciens et la quasi inactivité compétitive pendant les deux saisons Covid. Il a d’abord fallu s’asseoir autour de la table avec ceux qui souhaitaient que l’UVC poursuive sa route. Puis ne pas tout bouleverser parce que l’UVC avait avant tout besoin de vivre sur le plan sportif. Avec une petite équipe de fidèles, l’UVC a retrouvé l’envie et le goût de la compétition.

A ce stade de la saison 2022, et compte tenu de l’effectif réduit, le bilan est encourageant : 3 victoires individuelles avec Ludovic Martin et Jean-Luc Bonnetain, 1 titre de vice-champion départemental UFOLEP pour Ludovic (2ième), 3 podiums, 18 places dans les 10 premiers, 1 participation à un championnat national. L’UVC a donc décidé d’inscrire cette nouvelle dynamique dans la durée. C’est quelque chose qui doit s’entretenir et se cultiver pour grandir.

De nouveaux projets d’organisation sont à l’étude. La reprise des contacts avec quelques communes dans lesquelles l’UVC a déjà mis sur pied quelques belles épreuves va s’opérer. Il s’agira d’organiser des rendez-vous cyclistes compétitifs pour les licenciés ou d’ouvrir le cyclisme à d’autres formes de pratiques: randonnée pour tous, gravel, VAE, brevets… en s’adressant à tous les amateurs de vélo, quel que soit leur niveau et leur âge. L’UVC a également la volonté de fédérer et de s’associer à des causes humanitaires comme elle l’a fait avec l’UFOLEP ou pour le Téléthon.

La réussite de cette nouvelle étape sur la longue route de l’UVC passe également par la case recrutement. Pour celles et ceux qui sont intéressés par le nouveau projet prendre contact à l’adresse mail : [email protected] ou par téléphone au 06 32 66 96 01 ou au 07 67 50 15 86. (Photo : Ludovic Martin en tête à Allerey).