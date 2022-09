"Chiens-guides : délégation 71, un territoire qui pulse !"

"Depuis 35 ans, l’Association de Chiens Guides d’Aveugles de Lyon et du Centre-Est éduque et remet gratuitement des chiens guides à des personnes malvoyantes ou aveugles.

Depuis sa création, l’association - présente dans 11 départements- a remis plus de 360 chiens à des personnes déficientes visuelles, leur redonnant autonomie et confiance en eux, leur permettant de créer un lien social, parfois rompu par le handicap.

En région, l’association s’appuie sur des délégations régionales qui la représentent sur leur territoire, à l’image de la délégation 71 animée par Christelle Vaupré.

Depuis 6 années, Christelle, basée à Chalon sur Saône, tisse des liens, organise des sensibilisations, collecte des fonds, recrute des bénévoles ou des familles qui viennent en soutien des familles d’accueil basée au plus près du centre d’éducation.

Ses actions de sensibilisation se déroulent dans les écoles, à la demande des enseignants, ou encore dans les centres commerciaux, pour toucher le plus grand nombre.

En un mot, elle reproduit et anime sur le département 71, tout l’écosystème de la grande chaine de solidarité des chiens guides sans qui, rien ne serait pas possible.

Récemment, c’est un chèque de 17.000€ que les liens tissés par Christelle Vaupré ont permis de remettre à l’Association, grâce à la générosité du Lions Club de Chalon Cercles d’Or, partenaire de longue date.

La vue est l’une des causes soutenues de longue date par les Lions et Rotary Club. Un soutien précieux, lorsque l’on sait qu’il faut 2 ans et 25.000€ pour éduquer un chien guide.

Pour nous rejoindre, faire un don, demander une sensibilisation, ou en savoir plus sur l’association, vous pouvez joindre Christelle Vaupré aux coordonnées suivantes : [email protected] ou au numéro : 06 37 96 18 65"*

Interview :

Bonjour Christelle, vous êtes responsable de la délégation Saône-et-Loire, pouvez-vous nous dire combien il y a de chiens-guides sur le département ?

Il y a une quinzaine de chiens-guides sur tout le département. Il y en vraiment partout, par exemple à Mâcon, à Paray-le-Monial...

Et à Chalon-sur-Saône ?

Il y a trois chiens à Chalon-sur-Saône : Item, Jazzy et Nesta. Tous trois sont des labradors, comme 80% des chiens que nous remettons. Le labrador est un chien qui a une tête sympathique et de ce fait, les gens en ont moins peur, moins que si c'était un berger allemand. Par conséquent, ce chien est mieux toléré lorsque le bénéficiaire doit entrer dans un magasin pour faire ses courses, sortir en général ou même voyager. Il faut savoir que sur un vol moins 12h, le chien-guide peut rester en cabine auprès de son maitre.

Une fois le chien-guide placé auprès de son bénéficiaire, comment se déroule le suivi ?

Quand nous remettons un chien, le bénéficiaire est en stage 15 jours : 1 semaine dans notre centre à Misérieux dans l'Ain pour apprendre le maniement et une semaine où l'éducateur se déplace au domicile du bénéficiaire et fait également avec lui les trajets principaux le temps qu'il prenne ses repères avec le chien-guide et qu'une confiance s'installe entre eux. Ensuite la première année, une visite a lieu deux mois après la remise du chien-guide et encore 4 mois après cette première entrevue. Le suivi se poursuit alors à raison d'une visite par an . Le bénéficiaire s'engage également a effectué une visite par an pour son chien-guide auprès d'un vétérinaire.

Où sont formés les chiens-guides qui officient sur notre département ?

A Misérieux, à 20 min en voiture de Villefranche. Le siège de l'association et l'école se trouvent là-bas et nous représentons 11 départements. Je m'y rend régulièrement car je suis également maitre-chien-guide.

*Texte : Communiqué de l' Association des chiens-guides d’aveugles de Lyon et du Centre-Est, photo transmise par Christelle Vaupré pour publication. Interview réalisée par SBR