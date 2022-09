Sébastien Martin salue la mémoire de Maurice Moreau, ancien maire de Givry

« Homme d’engagement et profondément attaché à sa commune de Givry, Maurice Moreau la servit avec rigueur et passion.

Maurice Moreau consacra en effet 30 années de sa vie à la commune de Givry, d’abord en tant que conseiller municipal, à partir de 1971, puis en tant que Maire de 1985 à 2001.

Il croyait également dans la coopération intercommunale et fit entrer Givry dans le Grand Chalon, dont il fut membre du bureau communautaire dès 1994.

Attentif à chacun, il mettait dans sa vie publique le même sens de l’écoute et du service de l’autre qui l’avait toujours guidés dans sa vie professionnelle au sein de l’éducation nationale.

Son départ nous affecte tous. En ce moment de peine, je tiens à présenter toutes mes condoléances à sa fille Isabelle, à son gendre Vincent et à sa petite fille Justine. »