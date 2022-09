Concours des Pinceaux d'Or 2022 : à vous de voter !

Du 25 septembre au 1er octobre, quiconque sera de passage à la Halle Ronde de Givry aura l'occasion de se pencher sur les créations proposées et de voter pour la plus méritante de chaque catégorie.

Ce samedi, une quarantaine de candidats se sont présentés au fil de la journée afin de participer à leur manière moyennant 2 euros. S'il n'y avait pas de limite d'âge et si des flyers ont été distribués dans toutes les écoles de la Côte Chalonnaise, ce sont en majorité des enfants de Givry et de Dracy-le-Fort qui ont fait le déplacement. En conséquence, des quatre catégories du concours (moins de 6 ans / 6 à 11 ans / 12 à 15 ans / Grands et très grands), seuls trois bulletins seront proposés.

Dans la matinée, un atelier s'est tenu sur le parvis de la Halle Ronde en présence de Suzel d'Alessio et de Michèle Beaumont, marraines de l'évènement et dont les œuvres sont encore exposées pendant un temps. Les participants ont alors pu découvrir des techniques de peinture et de dessin, telle le monotype, une impression à tirage unique qui s'apparente à de la gravure sans en être vraiment.

À leur tour, les artistes en herbe ont eu « le choix des armes » : acrylique, gouache, crayons gras et de couleur, feutres… et des modèles d'inspiration étaient également à leur disposition. Le processus de création étant quelque chose de libre qui ne peut s'inscrire dans un temps cadré, il fait bon souffler de temps à autre dès que la pause s'impose. Ou la faim, surtout quand on est enfant ou qu'on l'est resté. Cela tombait bien, il suffisait d'aller voir la vice-présidente d'A2C Nicole Tattereau pour se rassasier de gaufres au Nutella et de boissons diverses.

Le large temps imparti est passé, tout le monde lève son pinceau ! Désormais, les visiteurs vont avoir une semaine pour se prononcer et glisser leurs bulletins dans l'urne, mais aussi pour s'inscrire pour une tombola. C'est dimanche 2 octobre à 17 heures que les gagnants seront annoncés. D'ici là… suspense !