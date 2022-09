Le chiffre du jour sur info-chalon.com - 21.000

C'est l'heure de tirer une ligne sur les actions en faveur de l'hôpital public. Et du côté de la rédaction d'info-chalon.com, on a eu de cesse à pointer les faux-semblant sur la gestion de l'hôpital public. Ainsi, sur la période entre fin 2016 et fin 2021, plus de 21.000 lits ont été supprimés. Des suppressions liées exclusivement à la première mandature d'Emmanuel Macron. Pour autant, un chiffre qui ne devrait pas profiter aux organisations politiques concurrentes au regard des bilans sur le même sujet de François Hollande avec - 10 000 lits et - 37 000 durant le mandat de Nicolas Sarkozy.

Des chiffres qui devraient couper l'herbe sous le pieds aux éternels opposants politiques, incapables de tirer les enseignements des propres actions de leurs mentors politiques.

Les pro-Macron viendront sans doute relativiser ce chiffre, expliquant que parallèlement des places d'hospitalisation partielle ont été ouvertes. Le pari de l'ambulatoire dont on connaît les limites si les moyens en terme de rééducation et de maintien à domicile ne sont pas mobilisés, est clairement avancé par les différents gouvernements.

La grande question reste de savoir si les enseignements de la crise sanitaire ont été tirés et là on se permet d'avoir de sérieux doutes. Sauf qu'entre temps, la France a encore perdu un peu plus dans ses capacités d'accueil face au ras-le-bol généralisé qui secoue l'hôpital public. La prochaine crise sera bien plus douloureuse mais chacun fera mine de découvrir une situation qu'on ne pensait pas aussi désespérée. Le mal-Français en quelque sorte...

Laurent Guillaumé