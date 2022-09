Journée de mobilisation nationale le 28 septembre - Les employeurs du secteur privé non lucratif alertent sur l’urgence de revaloriser l’ensemble des professionnels du soin et de l’accompagnement.

Communiqué de presse

Le compte n’y est toujours pas ! Après deux ans de mobilisation sur le terrain et auprès des pouvoirs publics, les associations et fondations ainsi que leurs fédérations et unions représentatives en Bourgogne Franche-Comté et partout en France dressent le même constat.

Les revalorisations sont inéquitables et insuffisantes. Protection de l’enfance, Protection juridique des majeurs, Lutte contre les exclusions, Handicap, Personnes âgées : de nombreux professionnels du secteur privé non lucratif restent oubliés et non reconnus à la hauteur de leurs compétences et de leurs engagements. Pourtant ces métiers sont tout autantindispensables à l’accompagnement des plus fragiles que ceux du soin ou de l’éducatif.

Depuis 20 ans, le SMIC a augmenté de plus de 60% alors que dans le même temps, la valeur du point a progressé de 10% dans ces métiers. Le salaire net mensuel moyen des professionnels du secteur est de 25% inférieur à celui de nos concitoyens. Dans un contexte inédit d’inflation, la perte du pouvoir d’achat de ces professionnels s’aggrave.

Nous allons vers une crise des métiers de l’Humain : les professionnels sont de plus en plus nombreux à quitter le secteur. Sans ces 40 000 salariés en région Bourgogne Franche- Comté (8 000 en Saône et Loire), c’est la pérennité et la qualité de l’accompagnement des personnes vulnérables qui sont en jeu. L’accès à leurs droits fondamentaux est compromis, tout comme celui de leur famille.

Les associations et fondations ainsi que leurs fédérations et unions représentatives de Bourgogne Franche-Comté ont décidé de répondre à la mobilisation nationale organisée le 28 septembre 2022, afin que les pouvoirs publics prennent la mesure de l’urgence, et s’engagent sur un plan à la hauteur des enjeux et des promesses de solidarité et de sociétéinclusive promues par notre société.

