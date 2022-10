Pinceaux d'Or 2022 (plus quelques autres sorties dominicales à Givry) : et les gagnants sont…

« Marrainé » par Suzel d'Alessio et Michèle Beaumont, artistes ayant exposé in situ ces dernières semaines, étaient également présents plusieurs élus de la municipalité, représentants de l'Union des Commerçants et Artisans de Givry, et bénévoles de l'association organisatrice A2C pour proclamer les résultats :

- Chez les moins de 6 ans, étaient en tête Violette Chapet et Louis Viellard ;

- Chez les 6 à 11 ans, Sullyvan Cochet et Lorea Lebeault ;

- Et chez les jeunes ados de 12 à 15, Juliette Barday, Nina Boyer et Jeanne Porot ;

On soulignera également la production d'Émilie, seule à avoir pris part dans la catégorie des adultes et que l'on peut revoir en pleine création dans notre précédent article. Si les gagnants ont reçu un cadeau, tel un livre sur les volcans, chaque enfant s'est vu remettre un diplôme pour sa participation ainsi qu'une gravure de mesdames Beaumont et d'Alessio.

En marge de l'évènement, il était possible de s'inscrire à une tombola afin de remporter deux paniers garnis de produits artisanaux et de réductions offerts par l'UCA-G. Le tirage au sort s'est fait par des mains innocentes, dont celle de Laura, élue du conseil municipal des jeunes.

Pour les participants qui n'ont pu être présents pour récupérer leur dessin et leur récompense, pas de souci, rien n'est jeté ou attribué à un autre, il leur suffira de passer à la Halle Ronde du mardi au dimanche.

Bonnes affaires…

Plus tôt dans l'actualité communale de ce dimanche 2 octobre, il fallait également noter le 7e Vide ta Chambre, organisé à la Salle des Fêtes par l'association Les Amis de Léocadie et où chacun pouvait revendre ses jouets, vêtements d'enfants et matériels de puériculture. Une affluence soutenue, en particulier dans la matinée.

L'occasion pour faire de la place chez soi et gagner de l'argent en ces temps de troubles économiques, aider à moindre coût de jeunes parents à peine équipés, et enfin financer des activités et des équipements (jeux dans la cour de récréation, cerceaux, etc.) pour les enfants de l'école maternelle Léocadie-Czyz grâce aux 4€ de location de table pour les exposants et à la recette réalisée par la buvette et ses gâteaux faits maison par les parents d'élèves (et ses bières très… moussantes de la micro brasserie chalonnaise MIB).

… et bouteilles de pomme

Pour clore ce jeu de mots en deux parties avec « mystère et boule de gomme », l'église de Cortiambles et son verger partagé, où sont plantées des variétés peu communes à des fins de conservation, a accueilli la Fête de la Pomme. Promouvant écologie et lutte contre le gaspillage, l'association AGEP a invité toute personne disposant d'un jardin en surproduction, comme c'est le cas à l'automne, à venir apporter son trop-plein de pommes, poires et autres coings afin d'en extraire le jus. Bien pratique pour écouler les stocks quand en famille, on est déjà à satiété et que les voisins font face au même problème.

À part amener ses fruits (un conseil si vous ne traitez pas vos arbres, évitez les fruits véreux) et ses propres bouteilles, zéro corvée : pour 40 kg de pommes pressées à froid, la coopérative citoyenne récolte et embouteille 20 litres de jus, réutilise le broyat pour les cochons ou en compost pour le verger, vous en redonne la moitié et garde l'autre pour ceux qui n'auraient justement pas de jardin, en échange d'une participation au chapeau. Attention, le jus, au demeurant pas mauvais, n'est ni pasteurisé ni édulcoré, aussi faut-il le consommer dans les huit jours ou le congeler.

Mais le liquide, ça ne remplit pas son homme, aussi pouvait-on se sustenter de gaufres ou d'assiettes de boudin et compote auprès de Marie-Thérèse Boivin, ou bien participer à un atelier dégustation dont le but était de reconnaître le fruit de chaque confiture ou gelée. Même quand on a le palais exercé, pas toujours évident de deviner, surtout celle au melon !