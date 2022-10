Encore un record de participation à la coupe Espace Aubade Comptoir des Fers

116 joueurs en 2017, 118 joueurs en 2018, 124 joueurs en 2019... et même 75 joueurs, record de participation de la saison, en 2021, alors que l’on sortait à peine de deux années blanches provoquées par la pandémie de Covid-19. Avec 119 joueurs en lice l’édition 2022 a continué cet impressionnant rythme de croisière.

La méthode Pichot

Alors, Jean-Christophe Pichot, son organisateur, aurait-il un secret pour voguer de succès en succès. Peut-être ? Mais on ne vous le divulguera pas. Ce que l’on peut vous dire, c’est que le patron d’Espace Aubade Comptoir des Fers est un passionné de golf. Il y joue... et même bien, n’a-t-il pas un index de 13,5 ! Et qu’en pratiquant son sport favori il s’est fait de nombreux amis et connaissances, qu’il ne manque jamais d’inviter le jour J, à savoir le jour de la compétition.

Un caractère international

Cette année, le tournoi a même revêtu un caractère international, puisqu’on a noté la présence sur le « dix-huit trous » de Saint-Nicolas d’un Suédois, d’un Sud-Africain et d’un Marocain. Si les Chalonnais représentaient la délégation la plus imposante, les visiteurs étaient au nombre d’une bonne trentaine, venus de Bourgogne-Franche-Comté, d’Auvergne-Rhône-Alpes, d’Ile-de-France et même de Corse, et plus particulièrement d’Autun, Avoise, Beaune, Dijon Bourgogne, La Commanderie, Lyon-Salvagny, Mâcon La Salle et Paris.

C’est d’ailleurs un visiteur, Alexandre Touget, le sympathique directeur du Golf du Château d’Avoise, qui l’a emporté, associé au Chalonnais Théo Joby, déjà aux places d’honneur l’an passé. Victorieux en 2019, David Etienne, qui avait cette année pour partenaire Silvère Platret, a terminé deuxième, n’étant pas parvenu à suivre le train d’enfer de l’équipe vainqueure sur le retour.

Les résultats

Brut : 1. Théo Joby (Chalon) - Alexandre Touget (Avoise) 43, 2. David Etienne (Bourgogne-Franche-Comté) - Silvère Platret (Chalon) 43.

Net : 1. Stéphane Guillot (Chalon) - François Lacour (Chalon) 53, 2. David Etienne (Bourgogne-Franche-Comté) - Silvère Platret (Chalon) 49, 3. Joffray Besson (Chalon) - José Vilas (Chalon) 47, 4. Théo Joby (Chalon) - Alexandre Touget (Avoise) 47, 5. Alain Perrault (Chalon) - Frédéric Laugier (Chalon) 47, 6. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) - Jean-Christophe Pichot (Chalon) 46, 7. Pierre Denis (Chalon) - Richard Rothblez (Chalon) 44, 8. Ludovic Rongier (La Commanderie) - Gérard Billard (Mâcon) 43, 9. Johan Hemberg (Mâcon) - Carlos De Almeida (Mâcon) 42, 10. Françoise Pairoux (Chalon) - Serge Pairoux (Chalon) 41, 11. Alexis Thevenin (Autun) - Olivier Roch (Autun) 41, 12. Alain Bernardot (Chalon) - Jonathan Bidault (Chalon) 40, 13. Francis Duclut (La Commanderie) - Jeandre Fourie (La Commanderie) 40, 14. René Beaumont (Chalon) - Michel Béjot (Chalon) 40, 15. Richard Deguin (Chalon) - Cécile Deguin (Chalon) 40.

Gabriel-Henri THEULOT