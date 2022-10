A Louhans, la Poste se refait une beauté !

Pour assurer la continuité de services, les clients pourront se rendre pour le retrait d’instance (objets recommandés que le facteur n’aurait pas pu distribuer lors de sa tournée) à:

- La Poste Espace Clients Pro Louhans

Rue du Cornillier – 71 500 Louhans

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h

Il sera également possible d’effectuer des opérations d’affranchissements, de ventes de produits et de dépôts d’objet sur ce même lieu mais à des horaires différents : du lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, le mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Pour toutes les opérations bancaires et postales habituelles, les clients sont invités à se rendre dans les bureaux de poste de proximité de Saint Germain du Bois ou de Cuiseaux.

- La Poste Saint-Germain-du-Bois

22 place du Marché – 71 330 Saint-Germain-du-Bois

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 9h-12h et de 13h30-18h, mardi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h-12h



- La Poste Cuiseaux

31 rue Saint Thomas – 71 480 Cuiseaux

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h45, mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h45 et le samedi de 9h à 12h.

Ces travaux, visant à améliorer le bureau de poste n’auront aucune incidence sur la distribution de courrier qui sera assurée 6 jours sur 7 par le facteur. Il est d’ailleurs possible de se renseigner auprès de son facteur pour tous les services qu’il peut assurer à domicile (envois et affranchissements du courrier, double présentation gratuite des colis et recommandés sur demande sur laposte.fr ou au 3631, réexpéditions en boîtes aux lettres des colis sur demande sur laposte.fr.)