Patricia et Nicolas Michelin ont ajouté une branche à leur Société CCPA : la menuiserie

Nicolas Michelin a commencé sa carrière de menuisier à la Menuiserie du Chalonnais aux côtés de Robert Joly puis de Stéphane Rolland où il a travaillé plus de 20 ans. Puis, en 2016, l’opportunité lui a été donnée de reprendre la Société CCPA (conception et commercialisation de produits pour l’acoustique). Mais… passion quand tu nous tiens… Nicolas a décidé, en ce début d’année 2022, de compléter sa spécialité, la correction acoustique, par de la menuiserie.



« J’ai eu la chance de découvrir la menuiserie dans tous ses états ! Nous travaillions aussi bien avec un client particulier qu’avec des grandes entreprises nationales. Nous fabriquions également des panneaux acoustiques pour Jean Luc Durand alors gérant de la Société CCPA depuis 1990.



Début 2015, Jean Luc Durand me propose de reprendre les rênes de la Société : un défi que j’ai eu envie de relever ! Alors, je pars sur les routes avec lui pendant près d’un an, pour connaitre toutes les ficelles de la correction acoustique.



En 2016, je quitte la menuiserie et reprend la société CCPA. L’activité est telle, qu’en mars 2017, mon épouse Patricia, me rejoint à temps partiel pour gérer la partie administrative et commerciale.

Les chantiers se multiplient dans toute la France et la partie menuiserie reste toujours à l’ordre du jour sur certains dossiers.



La menuiserie, c’est mon cœur de métier, je l’ai toujours pratiqué avec plaisir !



Alors nous avons décidé, mon épouse et moi, d’intégrer et d’officialiser la branche menuiserie à la Société CCPA au début de cette année 2022. » Nicolas Michelin



Désormais, la Société CCPA se compose d’une branche acoustique et d’une branche menuiserie intérieure / extérieure : portes, parquets, agencements intérieurs tels que cuisine, dressing, placards, fenêtres, brise vue, terrasse... que Nicolas fabrique et agence avec professionnalisme.



CCPA 11 avenue du stade – 71380 Saint-Désert – 06 09 64 25 26