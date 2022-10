Le jeu a envahi la bibliothèque municipale de Châtenoy le Royal la semaine du 26 septembre au 1er octobre.

Un peu plus d’une semaine de jeu à la bibliothèque pour la plus grande joie des petits et des grands.

La demande était tellement importante que dès le jeudi 22 les enfants de CP/CE1 de l’école Rostand ont pris place à la bibliothèque dès 14h00 pour une séance de jeux, ensuite ce fût le tour des élèves de CE2 de l’école de Cruzille de s’exercer aux différents jeux proposés par les animatrices de la bibliothèque.

Virginie a rejoint la bibliothèque le 1er septembre 2022 pour aider Pascale, animatrice, spécialisée dans les jeux. Virginie, les enfants la connaissent bien puisqu’elle travaille déjà au restaurant scolaire et au périscolaire. Elle suit une formation pour pouvoir devenir animatrice jeux et pouvoir seconder Pascale dans les activités autour du jeu entre autre.

Une multitude de jeux étaient à disposition pour les adultes ce mardi après-midi 27 septembre. Vincent Bergeret maire de Châtenoy est passé voir les jeux proposés par les animatrices de la bibliothèque et saluer en même temps les participants à cet après-midi ludique. Des jeux, il y en avait sous toutes les formes, du simple jeu de société au plus complexe en passant par les jeux en bois ou le jeu interactif dont certains ont été empruntés à la bibliothèque départementale.

Du CP au CM2, toutes les classes des trois écoles primaires avaient la possibilité de profiter de cette semaine du jeu. Un bilan plutôt positif avec la participation de 15 classes soit 310 élèves, 14 enfants du centre de loisirs de 7 à 11 ans, une vingtaine d’adultes et un bon nombre d’enfants les mercredis en accès libre. Une semaine très chargée pour les animatrices mais un vrai bonheur avec cette belle fréquentation.

Le jeu interactif se pratiquait seul ou par deux à l’aide d’une tablette et de casques pour suivre les indications permettant de résoudre l’énigme. A l’exemple des élèves de CM2 de Berlioz le jeudi matin et de Rostand le jeudi après-midi qui ont investi la bibliothèque.

Aline Serain responsable de la bibliothèque les a accueillis avec une petite présentation de la bibliothèque. Ensuite, les élèves répartis en plusieurs groupes sont passés respectivement par les différents jeux préparés par Aline, Pascale et Virginie. Le jeu interactif la cour des contes donnait lieu à plusieurs cheminements possibles pour résoudre l’énigme (la réponse est un secret bien gardé).

Pour Berlioz les premiers à avoir trouvé la solution sont Rany 10 ans, Lucas 9 ans,

Anne-Sophie 11 ans et Camille 10 ans.

Pour Rostand les premiers à avoir trouvé la solution sont Tim 10 ans 1/2, Timéo 10 ans ½.

Les CE1, quant à eux, ont eu droit à une lecture faite par Aline sur le Loup qui a fait le tour du monde, histoire qui a servi de base pour les jeux, jeux associés au loup.

Cette semaine du jeu a été aussi marquée par une soirée jeux intitulée Et si on jouait ensemble… , une soirée qui a rassemblé plus de 90 personnes dans la bibliothèque, de quoi bien occuper les trois animatrices. Les gens sont venus en famille passer une belle soirée ludique et enrichissante tant par les rencontres que par la connaissance intellectuelle.

Juste un petit rappel sur la fréquentation de la bibliothèque en entrée libre cet été avec 150 personnes par jour, autant dire que tous les jours les jeux étaient sortis pour le grand bonheur des adeptes.

La bibliothèque est un vrai lieu de vie et d’échanges, on y trouve toute la richesse des livres et la partie ludothèque est un véritable plus pour les habitants de tout âge.

Crédit photos : Pascale Michaud/Christian Cléaux

C.Cléaux