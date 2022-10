Une vingtaine d'emplois sont à pourvoir chez Italian Trattoria à Chalon Sud

Le Dijonnais, Inal Mustapha s'élance sur Chalon sur Saône avec l'ouverture programmée de son 2e Italian Trattoria, après celui de la Toison d'Or, ouvert il y a 4 ans. En reprenant l'espace occupé un court moment par l'American Way, la version chalonnaise de l'Italian Trattoria devrait ouvrir entre la fin de l'année et le début 2023. Les travaux sont en cours sur les 300 m2 de l'établissement. A l'intérieur, l'Italian Trattoria disposera de 110 couverts et d'une cinquantaine en terrasse.

Une surface sensiblement supérieure à celle de Dijon. Plus concrètement, l'établissement recrute une vingtaine de profils. Il suffit d'adresser vos CV à [email protected] . Equipiers, polyvalents de salle, polyvalents de cuisine, manager, plongeur, pizzaiolo... Avis aux amateurs.

L'enseigne qui se déploie en France dispose d'une solide réputation, et devrait vite trouver son public à Chalon-sur-Saône. Une bonne nouvelle pour la zone sud de Chalon sur Saône avec l'occupation de l'une de ses principales cellules commerciales vides.

Info-chalon.com vous tiendra informé de l'évolution des travaux.

Laurent Guillaumé