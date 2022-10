Les discours et le photoreportage info-chalon.com

Après le lancement officiel de la Paulée qui s’est déroulé le mercredi 5 octobre à 11 heures à la Mairie de Chalon-sur-Saône, l’inauguration de la 23e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise s’est déroulée le vendredi 14 octobre, à 17 h, dans le Salon d'Honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône, en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable… les élèves d’Emiland Gauthey, et la présence des deux confréries vineuses à l’origine de l’événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny.

Face à une trentaine de personnes, de nombreux élus et sympathisants s'étaient donnés rendez-vous pour l’inauguration officielle de cette Paulée 2022. C’est Gilles Platret qui inaugurait l’événement devant une dizaine de vignerons.

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette inauguration :

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : « Je vous salue toutes et tous et bien sûr nos deux confréries qui sont les piliers de notre Paulée de la Côte Chalonnaise depuis tant d’années et qui sont toujours là, fidèles, pour nous aider à faire la fête […] Vous savez que l’état d’esprit qui nous anime, c’est que nous avons envie comme l’ensemble de la population, de faire la fête ! […] On voulait également mettre en valeur des photographes car comme vous le savez, nous avons souhaité cette année encore que la photographie soit au centre de la Paulée de la Côte Chalonnaise et qu’elle puisse rayonner sur notre ville et on a vraiment la-aussi un très très bon millésime. Nous allons remettre aussi un prix au vainqueur du concours de la photographie sur le vin […] Je termine sur un petit dicton : La pluie du 14 octobre ne rendra pas les chalonnais plus sobres. Alors vive le vin et bonne Paulée ! ».

Laurent Cognard , Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny : « Bienvenue à toutes et à tous, je vais remercier nos partenaires, notamment les transports Becker qui nous ont accompagné pour cette Paulée, La Route 71, La Mairie de Chalon-sur-Saône qui nous offre une aide précieuse alors merci beaucoup. Je voudrais que l’on n’oublie pas non plus de citer nos commerçants de la rue de Strasbourg parce que nous avons eu cette année de nombreuses demandes pour la dégustation du vendredi soir, alors bravo à son association. J’espère que comme moi, vous penserez plus à humidifier la glotte que l’extérieur donc bonne Paulée à toutes et à tous ! ».

Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : «Passer après Monsieur Cognard, c’est toujours difficile car il a tout dit. Donc bonne Paulée à toutes et à tous, c’est la 23ème édition et on a bien œuvré, on continuera de bien œuvrer. Juste une petite annonce pour la 24ème Paulée, nous fêterons les 100 de l’appellation Mercurey qui est un jugement rendu en 1923 à Chalon-sur-Saône ! ».

S’en suivait la cérémonie de récompense aux photographes :

La photographe Armelle

Le photographe Michael Potts

Le photographe amateur Alen Ramizovic (de Varennes-le-Grand) pour sa photographie ‘Quand le ciel révéla le vin à la terre’, vainqueur du Concours de la photographie sur le thème de la vigne et du vin organisé par la ville de Chalon : dont 15 participants étaient sélectionnés, 17 clichés retenus pour l’exposition quai des Messageries visible jusqu’au 31 octobre.

Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône : « Je suis très heureux d’être parmi vous et je dois dire que plus je connais les vins de l’appellation de la Côte Chalonnaise, plus je les apprécie. Je souhaite bien sûr que toutes les festivités se passent bien , d’ailleurs les effectifs de la Police Nationale sont mobilisés ce weekend aux côtés de la Police Municipale. Je ne doute pas que cela sera une très très belle édition, parce que dame nature a été extrêmement généreuse car nous avons un millésime qui est extraordinaire avec des récoltes magnifiques, avis unanimement partagé par les vignerons. Donc très heureux de partager ce moment festif. Je crois que l’on en a tous besoin en ces temps de crises et de tensions sociales, aussi il est toujours bon de faire la fête et quoi de mieux pour faire la fête que le vin ! Je le redis mais le vin c’est ce qui nous lie pour reprendre le titre d’un film bien connu car c’est à la fois nous le vin, vous l’avez d’ailleurs dit Monsieur le Maire, c’est un élément identitaire, c’est l’art de vivre en Bourgogne mais c’est aussi les autres […] avec qui on le partage. Encore une fois je crois que l’on a besoin en ce moment particulièrement de faire la fête et de se retrouver autour de bons verres de vins, bien sûr je vous invite à boire avec modération mais à célébrer sans modération aucune les vins de la Côte Chalonnaise. Bonne Paulée à toutes et à tous! ».

