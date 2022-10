L’écologie a rendez-vous à Cluny vendredi 21 et samedi 22 octobre

L’association l’Instant d’après, le média en ligne Reporterre et le think-tank La Fabrique Ecologique organisent ce vendredi 21 et samedi 22 octobre « Les Rencontres des nouvelles pensées de l’écologie » dans le cadre du Collège européen de Cluny.

Durant ces deux jours, dans ce haut lieu historique de la pensée et dans un territoire tourné vers l’écologie, 15 ateliers et 2 tables-rondes participatifs organiseront le dialogue entre les acteurs de la transformation écologique et solidaire à l’échelle nationale. Intellectuels, chercheurs, élus, journalistes, militants et citoyens y prendront part. Objectif: poursuivre le travail d’approfondissement et de renouvellement des notions, concepts et mots liés à l’écologie.

Dans le contexte de l’urgence et des crises, l’écologie doit en effet parler au plus grand nombre. Et pour cela, clarifier ses récits, ses discours, ses visions de l’avenir, ses imaginaires et ses mots. Pas seulement annoncer des catastrophes ou les lendemains du pire : donner du sens, indiquer une direction, donner envie d’un monde meilleur, plus collectif et plus heureux.

Parmi la cinquantaine d’intervenants figurent Catherine Larrère (philosophe, elle a participé en France à l'essor de la philosophie environnementale), Dominique Bourg (philosophe), Geneviève Pruvost (sociologue du travail et du genre), Corinne Morel Darleux (essayiste, autrice de Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, Libertalia, 2019), Marcellin Nadeau (député de la Martinique), Barbara Glowczewski (anthropologue et ethnologue, spécialiste des aborigènes d'Australie), Marine Calmet(présidente de l’ONG Wild Legal et autrice de Devenir gardien de la nature, Tana, 2021), Marie Pochon (député Nupes, secrétaire générale de l’ONG Notre affaire à tous), Priscillia Ludosky (une des initiatrices et figure du mouvement des Gilets jaunes), ou encore Marie-Monique Robin (journaliste, réalisatrice).

Elles et ils confronteront leurs façons de voir l’avenir et d’agir. Avec comme entrées concrètes les modes de vie qu’interpelle la transition écologique et par exemple : la forêt et le loup, l’élevage, la viticulture, les abattoirs, l’automobile, l’énergie, l’usine, le territoire zéro chômeur, la maison avec jardin, la santé et le vieillissement, le tourisme et l’accueil de l’autre, la préservation des sols et des espaces, la pratique écolo de la démocratie.

En partenariat et avec le soutien de : Agir pour l’Environnement, Écologie et Politique, La Fabrique écologique, Fondation Danielle Mitterrand, Socialter, Le Lierre, L’Olivier, Multitudes, Reporterre, Les Verts ALE au Parlement européen.