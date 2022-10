Le 26 octobre, donnez votre sang !

Ce mercredi 26 octobre, Colette Cavard vous attend de 8h à 12h30 à la Salle des Fêtes de Givry pour faire un don de sang, plasma et plaquettes, dont les stocks sont à flux très tendus. Si vous êtes donneur régulier, vous connaissez déjà la marche à suivre, mais si vous souhaitez sauter le pas, voici ce que vous devez savoir :

Inscrivez-vous sur le site Mon RDV Don de Sang, prenez un bon petit-déjeuner, soyez bien hydraté(e), et évitez aussi un effort intense. Attention, il n'est pas dit que vous soyez éligible au don de sang, si votre taux d'hémoglobine est trop bas ou si cela est contre-indiqué par rapport à votre santé personnelle (par exemple, vous devez peser au moins 50 kg et être âgé entre 18 et 70 ans).

Si le personnel de l'EFS vous donne le feu vert, chaque don dure de 10 minutes pour le sang à 1h30 pour les plaquettes. Mais avec l'entretien préalable et le petit casse-croûte qui vous est offert pour vous restaurer à l'issue de ce don, comptez une heure.

Après tout, qu'est-ce qu'une heure pour sauver trois vies ? Si le groupe O peut satisfaire tous les autres en globules rouges, les rares AB (4% de la population française) sont donneurs universels de plasma. Et ce, jusqu'à 24 fois par an, soit toutes les deux semaines, car le sang n'est pas un produit qui se stocke sur le long terme mais dont les besoins sont permanents.