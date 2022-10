Ce qu'il faut retenir sur la politique d'économie d'énergie de la Ville de Chalon-sur-Saône

Face à la flambée des prix de l'énergie et afin de répondre à la consigne gouvernementale d'abaisser globalement la consommation de 10% pour permettre à tout un chacun de passer un hiver sans encombre, la Ville de Chalon-sur-Saône a élaboré un plan municipal d'économies d’énergie, se déclinant sur plusieurs niveaux, des mesures d'envergure aux bons gestes du quotidien, et mobilisera le plus grand nombre. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme annoncé la veille sur Info Chalon (cf. l'article du 18 octobre 2022), la Ville de Chalon-sur-Saône veut répondre au double enjeu de contribuer à la rationalisation de la consommation d'énergie et de limiter significativement l'impact de son activité sur l'environnement.

Comme l'explique Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, «il s'agit ici de s'inscrire naturellement dans un effort collectif destiné dans un premier temps à prévenir le risque de pénurie et, sur le plus long terme, à adapter nos modes de consommation habituels pour une consommation plus pertinente, plus vertueuse et plus durable des énergies».

S'ils prennent depuis ce mardi 18 octobre 2022, un aspect formel et renforcé sous la pression de la crise énergétique et de l'inflation, les objectifs liés à ce plan guidaient déjà les choix du maire depuis plusieurs années.

Pour s'inscrire en faveur d'une baisse de consommations comme l'a souhaité le gouvernement, et limiter les conséquences de la hausse des prix sur le budget, la Ville de Chalon-sur-Saône a élaboré un plan ambitieux d'actions visant à réduire sa consommation d'énergie. Désireuse de jouer les bons élèves, elle a même décidé d'aller plus loin que les 10% d’économies réclamés par l'État et s'est fixé un objectif volontariste de 25% d’économie d'énergie.

Sans aucune intervention de la part de la municipalité, la facture concernant le chauffage passerait de 1,95 à 2,06 millions d'euros en 2022 à 3,8 voire 4,3 millions d'euros en 2023 en fonction du prix du gaz, le contrat restant à finaliser avant le 31 décembre 2022.

Parmi les actions retenues figurent :

▶ L'extinction totale de l'éclairage nocturne entre 22 heures 30 et 5 heures du matin.

L'éclairage public représente une grande enveloppe au niveau de la consommation électrique de la Ville. Mis en place en 2018, le remplacement progressif des 7812 luminaires de Chalon-sur-Saône par des lampes LEDs* a déjà permis d’économiser 32% sur la consommation et 26% sur les coûts. À l'heure actuelle, 2559 luminaires sont équipés en LEDs (33%). La Ville a décidé l'extinction totale de l'éclairage nocturne des rues. Désormais, l'éclairage public sera éteint entre 22 heures 30 et 5 heures du matin sur certains axes.

▶Coupure des Illuminations de fin d'année à 23 heures au lieu d'1 heure

▶ Diminution du nombre des décors de Noël installés

On passe ainsi d'un budget (location, achat, pose, dépose, contrôle) de 166 600 euros en 2020 à 91 600 euros cette année, soit le même budget qu'en 2019. Ce budget était de 114 800 euros en 2021.

▶ Poursuite des remplacements des anciennes lampes à sodium en luminaires LEDs

Avec une enveloppe de 500 000 euros, soit 1000 points d'éclairage

▶ Réduction de puissance des luminaires LEDs (minimum 30%)

▶ Généralisation dès fin 2022 de la réduction de puissance (minimum 30%) sur toutes les nouvelles opérations de passage à LED

Ainsi, elle est passé de 4699 MWh en 2017, soit 696 000 euros, à 3205 MWh, soit 513 000 euros, en 2021. Ce qui représente une réduction de la consommation de 32 % et de 26 % en coût.

▶ Maîtriser le coût de la facture de chauffage urbain

En réduisant l'exposition à la hausse du prix du gaz avec le passage de la mixité bois de 58% à 80%.

▶ Développer le réseau de chauffage urbain (production et densification)

▶ Diminuer les consommations de gaz sur le territoire de Chalon de 16%

▶ Verdissement immédiat du réseau de chauffage urbain

80% bois dès octobre 2022

▶ 80 nouvelles sous-stations bientôt raccordées

▶ Bascule de 50% des bâtiments gaz de la Ville en chauffage urbain

▶ Étude du passage de gaz à l'électricitépour le chauffage de certains bâtiments

Comme la salle du Cloître, la salle des Terres Noires, la garderie de l'Est, l'école de tennis et voile, le centre aéré de La Loyère...

▶ Maintien uniquement hors gel de certains sites

Comme l'ancien hôpital et les anciens locaux de la Banque de France

▶ Écoles : rencontre avec les directeurs pour sensibilisation et mise en place d'actions

Comme ne pas chauffer les classes inutilisées, gestion entrées/sorties,...

▶ Regroupement des activités associatives pour rationaliser l'occupation des bâtiments

▶ Gymnase : modulation du chauffage en fonction des activités

Sports intenses ou moins mobiles : 14°/16°

▶ Application du code de l'énergie dans les bureaux

19° = locaux occupés

16° = locaux inoccupés pendant 24 heures à 48 heures

8° = locaux inoccupés pendant plus de 48 heures

▶ Suppression des chauffages individuels

▶ Mise en place de référents énergie

Cela générera une économie de 25% sur le chauffage, soit 1 million d'euros, et de 8% sur la facture d'électricité, soit 400 000 euros.

*Les lampes LEDs ont une durée de vie très longue. Ce qui permet à la Ville d'allonger le cycle de remplacement des luminaires et lui permet de faire une économie de maintenance considérable.

