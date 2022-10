« Un été à la campagne » aux couleurs d’automne

Viviane et Pauline vous accueilleront 7, rue du Pont à Chalon-sur-Saône pour célébrer l’automne et réchauffer de ses couleurs vos intérieurs. Cette jolie boutique de fleurs propose couronnes, cloches fleuries, petits bouquets en pot, en fleurs et plantes séchées, illuminant de leurs éclats chauds et doux toutes les pièces de la maison. Concernant les fleurs de saison, le Bonny est arrivé.

SBR - Photos : Info-Chalon et 2 photos transmises par Pauline pour publication.