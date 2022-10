Cérémonie d'hommage aux anciens sapeurs-pompiers disparus au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône

Hier, samedi 22 octobre 2022, le Commandant Thierry Vuillemin, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire et chef de la Compagnie de Chalon-sur-Saône, a présidé la cérémonie d'hommage aux anciens sapeurs-pompiers décédés devant le Parc des Expositions des Chalon-sur-Saône, en présence Louise Thin-Rouzand, directrice de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et président du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et secours de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et le Colonel Emmanuel Vidal, directeur départemental adjoint du Service départemental d'incendie et secours de Saône-et-Loire.

Après le passage en revue des troupes par le lieutenant Éric Jaillet, les autorités ont ensuite procédé au dépôt des gerbes, suivi d’une minute de silence.

À l'issue de la cérémonie, les discours se sont déroulés à l'intérieur du Parc des Expositions.

(Suite dans un article à paraître sur Info Chalon)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati