Fermeture de services de l'Etat en Saône et Loire pour la Toussaint

Dans le cadre du pont de la Toussaint, plusieurs services de l’État seront exceptionnellement fermés les 31 octobre et 1er novembre 2022 :

La préfecture et les sous-préfectures ;

Le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine ;

La direction départementale de la protection des populations ;

La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (site du 24 bd Henri DUNANT) ;

La direction des services départementaux de l'éducation nationale ;

La direction départementale des territoires ;

Les services de la direction départementale des finances publiques.

Un service d’astreinte traitant en cas de nécessité les questions de sécurité et toutes les urgences caractérisées sont assurées en préfecture.