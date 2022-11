À gagner : un dîner pour deux avec Valérie Perrin et Claude Lelouch !

Attachée à la Bourgogne, Valérie Perrin n’y vient pas seulement pour rendre visite à ses parents. Elle la met en scène dans ses romans – Les Oubliés du dimanche, Changer l’eau des fleurs, Trois, des best-sellers qui ont séduit bien au-delà de nos frontières –, elle y vient également pour soutenir le refuge animalier Annie Claude Miniau de Gueugnon, dont elle est marraine.

Incroyable lot en jeu : un diner parisien avec Valérie Perrin et Claude Lelouch

Et comme la romancière ne fait jamais les choses à moitié, elle ne se contente pas de prêter son nom. Pour elle, l’engagement est fort et durable. Présente aux récentes portes ouvertes du refuge (lire), elle offre aujourd’hui le lot d’une tombola en ligne au profit des réfugiés : pour 2 personnes, un voyage aller-retour en 1re classe, une nuit d’hôtel et un dîner dans un grand restaurant parisien en compagnie de Valérie Perrin et de son compagnon, le réalisateur Claude Lelouch.

Le choix du restaurant s’est porté sur Lapérouse, lieu mythique de la vie parisienne, très couru des célébrités.

Pour participer

Jusqu’au 5 décembre 2022, il vous suffit de vous rendre sur le Facebook du refuge Annie Claude Miniau cliquez ici, ou bien directement sur le lien de Helloasso, ici : Tombola.

Le prix du billet est de 10 €.

Vos dons financeront les travaux de réfection d’une zone dédiée aux chiens du refuge. Dix euros pour améliorer concrètement les conditions de vie de ces animaux abandonnés, qui attendent simplement une vie meilleure auprès de maitres bienveillants… et pour tenter de gagner un souvenir inoubliable en compagnie de la romancière et du réalisateur.

Le tirage au sort de la tombola aura lieu le dimanche 11 décembre 2022, au cours de la journée « Portes ouvertes de Noël » du refuge Annie Claude MINIAU. Info-chalon ne manquera pas de vous raconter la suite. Bonne chance à tous !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Merci à Valérie Perrin de nous avoir fourni les photos.

Pour participer à la tombola en ligne

Jusqu’au 5 décembre 2022

Tirage au sort le 11 décembre 2022

Rendez-vous sur le Facebook de l’association : ADPA

(ou) via le site helloasso : Tombola

Refuge Annie Claude Miniau/ADPA :

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : [email protected]

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/