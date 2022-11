‘Le Monde du Macaron’, l’univers d’un salon gourmand pour se faire plaisir ou faire plaisir

Ce salon de thé vous propose toute une gamme de gourmandises de fabrication artisanale !

Daniel et Pascal, les gérants du salon ‘Le Monde du Macaron’ situé 70 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, vous proposent de nombreuses spécialités :

Dans cet établissement, très bien agencé où la décoration est soignée, il vous sera proposé des recettes gourmandes, sa carte grands crus tels que : Espresso Vanilla (aux arômes naturels de vanille), Espresso Caramel (aux arôme naturels de caramel) le Brazil ( doux et soyeux)… mais aussi les recettes gourmandes comme le Latte Macchiato (somptueux mélange de lait chaud, de mousse de lait chaud onctueuse et d’un grand cru Nespresso), Iced Macchiato ( Mélange frappé d’un grand cru Nespresso et de la glace pilée surmonté d’une mousse de lait froid velouté), la Gourmandise de spéculoos (sirop de spéculoos et lait chaud associé à un grand cru Nespresso, surmontés de mousse de lait chaud et saupoudrés de brisures de spéculoos)… Toute une gamme de thés vous seront également proposés Thé vert : Sencha bio, Marrakech, Ananas-Gingembre… des thés noirs : Earl Grey, Fruits rouges, Paradis exotique… des thés blancs : Feu du dragon, Morning Mélody… ainsi que de nombreuses infusions : Citron-gingembre, Pêche glacée, Détox…

Les gourmandises sont également nombreuses : macarons, des chocolats, des nougats, des pâtisseries, boissons fraîches travaillées (smoothies, milk-shakes …), crêpes et gaufres, glaces, jus de fruits pressés, sodas… ainsi que des desserts : Madeleines, cakes, cookies, crumbles, mousses au chocolat, tiramisus, grands macarons, muffins, tartelettes, Calissons d’Aix, biscuiterie, bonbons et de nombreux cadeaux à offrir.

Afin de régaler vos papilles, n’hésitez pas à pousser les portes de cette boutique où un accueil chaleureux vous est réservé.

Dans un cadre très cosy à l’ambiance feutrée, découvrez toutes une gamme de gourmandises pour se faire plaisir ou faire plaisir !

Le Monde du Macaron est ouvert du mardi au samedi de 9 heures à 19 heures. Réservation tél : 09 81 09 26 33.

