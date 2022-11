MEGA-BASSINES - La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier, pointe la "virulence de la réaction" du député européen Jérémy Decerle

Communiqué de Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire

« La virulence de la réaction du député européen Jérémy Decerle démontre l’importance de la question de la gestion de l’eau à notre époque. Dans les faits, les retenues artificielles se multiplient en France et toutes ne sont pas légales. De nombreux agriculteurs dénoncent le fait que ces bassines, qui peuvent représenter chacune jusqu’à 160 piscines olympiques, ne bénéficient qu’à une minorité d’entre eux et s’interrogent sur la pertinence de conserver de manière optimisée l’eau en sous-sol. Pour mieux surmonter les épisodes de sécheresse, il est essentiel d’avancer vers des usages de l’eau réfléchis et consentis collectivement, et intégrer dans notre réflexion avec les principaux intéressés à la fois les meilleures pratiques agricoles et les meilleures garanties d’approvisionnement

en eau. Naturellement, je suis à la disposition de Jérémy Dercerle pour en débattre sereinement, loin des querelles politiciennes. »

lire la réaction de Jérémy Decerle