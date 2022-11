MEGA-BASSINES - Jérémy Decerle, euro-député, tacle Cécile Untermaier, député de Saône et Loire, "Vouloir faire de ce sujet local un débat national, c'est donc mépriser les années de discussion..."

Communiqué



Ce week-end, la presse locale nous apprenait que la députée NUPES Cécile Untermaier souhaitait réagir au débat autour du projet de bassines de Sainte-Soline (79). Sa méga idée : lancer un « mégadébat » sur la gestion de l’eau et suspendre les projets de méga bassines, accusant les agriculteurs d’« accaparer » un « bien commun ».

Au-delà de la forme qui m’agace, semblant nous dicter la leçon sur un sujet pourtant délicat et complexe, semblant aussi faire passer les agriculteurs pour des voleurs-profiteurs, je me désole de tant d’approximations sur le fonds.

Peu savent et encore moins disent que cette technique des « bassines » est exclusivement réservée et utilisée dans la zone des Deux-Sèvres, et un peu plus au sud, car la composition spécifique du sol dans cette région appauvrit plus fortement les nappes phréatiques et rend particulièrement difficile la gestion de l'eau.

Les « bassines » sont donc surtout un sujet local, nécessitant, avant tout, un travail de réflexion et de concertation des acteurs locaux, commencé d’ailleurs il y a au moins 15 ans dans les Deux-Sèvres, et n’ayant donc pas attendu Cécile Untermaier pour se mettre autour de la table.

Vouloir faire de ce sujet local un débat national, c'est donc mépriser les années de discussion entre acteurs qui ont conduit à ce projet. C'est aussi la garantie, en voulant généraliser, de mal prendre en compte les réalités de ce terrain et de ce projet.

J'espère que les opposants au Parc Naturel Régional en Bresse (que Cécile Untermaier appelle de ses vœux) seront plus constructifs que la NUPES, en particulier les Verts et LFI, qui jouent dangereusement du concept de "désobéissance civile" et participent à des actions délétères.

Il est par ailleurs navrant que Cécile Untermaier, et ses amis de la NUPES, utilisent l’argument absurde, selon lequel l’eau serait un bien commun « accaparé » par les agriculteurs... alors que tout le monde utilise de l’eau pour son usage privé, et alors que les agriculteurs font justement, à travers ce genre de projet de « bassine », l’effort que peu font de se regrouper pour gérer l’eau collectivement - plutôt que de continuer à puiser chacun de leur côté.

Pas très responsable enfin qu’une élue ne respecte pas les décisions administratives d’autorisation prises au sujet des bassines des Deux-Sèvres, tant que les recommandations de géologues missionnés, et en appelle à un « moratoire », alors que les sécheresses se multiplient, fragilisant chaque fois un peu plus nos productions, et tuant à petit feu notre profession agricole, privée de la ressource la plus élémentaire pour produire.

L’Agriculture et l’Alimentation que veut offrir la NUPES, et visiblement Cécile Untermaier, aux Françaises et aux Français contribue à affaiblir la production française au profit (car ce n'est pas prévu que l'on consomme moins) d'une agriculture et de denrées alimentaires venant de l'autre bout de la terre, produites dans des conditions bien moins durables pour la planète et aux standards sanitaires inférieurs...

Quel MEGA beau projet pour la France, ses agricultrices, ses agriculteurs et ses concitoyens.

De grâce, quand les projets sont réfléchis depuis tant de temps avec experts et scientifiques mobilisés, cessez de les remettre en cause et laissez la France agricole avancer !



Jérémy Decerle

Député européen