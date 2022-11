Festival Transdanses : 'Desorden'

"Desorden est une performance pour rollers et batterie. 18 minutes conçues comme un rite pop-obscur, hypnotique, et doté d'une énergie un soupçon vengeresse."

Desorden naît d’une improvisation entre Justine Berthillot et le musicien compositeur Xavier Roumagnac, lors de la Nuit Blanche 2021 à Clichy-sous-Bois avec Les Ateliers Médicis. Et plus lointainement, cette recherche à rollers a débuté pour Justine Berthillot avec le spectacle Poings créé avec Pauline Peyrade et Antoine Herniotte en 2018.

Sur un rythme incantatoire, prenant son énergie dans les méandres du macrocosme, se déploie le moment d'un passage, d’un cycle à traverser sur les tours d'un morceau de musique. Justine Berthillot roule avec ses patins comme on erre dans notre inconscient, et défie la pesanteur, se joue d’équilibres, glisse et chute, comme une marionnette en transe mue par le son. Xavier Roumagnac compose et accompagne ce mouvement à deux corps en musique électronique et à coups de batterie, avec une énergie musicale engagée et organique.

MAR 15 NOV 2022 — 20h30 ESPACE DES ARTS | ESPACE D'EXPOSITION

MER 16 NOV 2022 — 19h ESPACE DES ARTS | ESPACE D'EXPOSITION

Durée : 18 min env. Renseignements : https://www.espace-des-arts.com/saison/desorden

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Natacha Gonzalez