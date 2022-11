C'est parti pour les inscriptions à l'élection des reines de quartier !

Les inscriptions pour l’élection des reines de quartier 2023 sont d’ores et déjà ouvertes. Les jeunes femmes intéressées ont jusqu’au lundi 5 décembre minuit pour déposer leur candidature. Plus de détails avec Info Chalon.

Et si la prochaine Reine de Carnaval c'était vous ou l'une de vos proches ?

Le Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône et l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône s'associent pour trouver une véritable ambassadrice qui tiendra un rôle citoyen et solidaire.

Comme sa prédécesseure, Cordélia Covillers, la Reine de Carnaval 2023 sera amenée à représenter Chalon-sur-Saône durant un an à de nombreuses festivités : inaugurations, manifestations culturelles et sportives.

Ce lundi 14 novembre 2022 à 15 heures, c'est dans les locaux rénovés du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, situés dans une annexe de la Salle Marcel Sembat, que Sébastien Mercey, le président du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône, et Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône, ont tenu une conférence de presse, ouvrant sur le début des inscriptions aux reines de quartier.

Les inscriptions se tiendront dans chaque comité jusqu'au lundi 5 décembre minuit. Les candidatures sont accessibles aux jeunes femmes de 18 à 24 ans, nées entre le 14 janvier 1999 et le 14 janvier 2005, résidant ou travaillant à Chalon-sur-Saône.

Pour ce faire, elles devront s'inscrire auprès du comité de son quartier pour participer à l'élection. Retrouvez ci-dessous la liste des 14 comités actifs de Chalon-sur-Saône.

Comme nous le rappelle le président de l'Union des comités de quartier, la future reine de Carnaval et les deux vice-reines recevront de nombreux cadeaux dont un voyage d'une valeur de 700 euros offert par les Voyages Girardot, une tenue offerte par Noces Blanches et des bijoux et la fameuse tiare offerts par l'une des bijouteries-joaîlleries de la ville.

L'Union des comités de quartier offrira un chèque de 200 euros et des cadeaux à chaque reine de quartier, lors de la réception des reines, en plus des cadeaux offerts par chaque comité à sa reine de quartier.

La reine de Carnaval et ses deux vice-reines tisseront des liens économiques locaux et étofferont leurs carnets d'adresses durant leur année de règne.

«Si elles veulent porter un projet professionnel ou social, l'Union des comités de quartier peut leur ouvrir des portes», ajoute Michel.

Un bon coup de pouce pour l'avenir !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati