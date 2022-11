Premier concours de Chardonnay et de Pinot Noir de Dijon : place aux entrepreneurs !

Au Congrexpo de Dijon, le premier concours de Chardonnay et de Pinot Noir a rendu son verdict. Etaient en lice plus de 200 vins. Ceux-ci ont été évalués et notés par un jury de 130 dégustateurs, sous l’œil vigilant d’Éric Goettelmann, Président d’honneur du Concours, Chef sommelier exécutif du groupe Bernard Loiseau et Meilleur Ouvrier de France. Au total, 66 distinctions ont été attribuées.

Au milieu de domaines anciens et établis, Maison Colin Seguin a tiré son épingle du jeu.

En raflant de nombreuses médailles d’Or et d’Argent, cette jeune entreprise – de moins de vingt ans d’existence – s’est en effet imposée comme un acteur avec lequel il faudra de plus en plus compter.

Dirigée par le Chalonnais et vigneron fondateur Pierre Colin, cette Maison a en tout cas réussi à convaincre des jurés exigeants avec ses Vins de France.

Parmi les heureux gagnants, on retrouve également de nombreux exploitants et maisons de Côte-d’Or.

LISTE DES GAGNANTS