Pensez à protéger vos poules du froid !

Avec la chute des températures, vous vous inquiétez pour vos charmants gallinacés et craignez pour leur santé ? Afin de les garder au chaud cet hiver, voici les aménagements et astuces à mettre en place dans leur poulailler.

L'hiver vient, et vos cocottes bien aimées, après avoir pondu tout l'été et vous avoir fourni des dizaines de bons œufs frais, vont désormais profiter d'une période de repos bien mérité. Or, vous avez beau leur avoir aménagé un poulailler douillet dans un coin de votre jardin, vous redoutez que la baisse du mercure ne leur soit préjudiciable. Pas de panique : on vous explique comment adapter votre enclos, leur alimentation et leurs soins pour que tout se passe bien durant la saison hivernale.



LE FROID NE PASSERA PAS

Tout d'abord, rassurez-vous : vos poules ne vont pas défaillir au premier gel ! En effet, grâce à leur épais plumage qui fait office d'isolant, la plupart des races parviennent sans peine à supporter des températures allant jusqu'à -15 °C ou même -20 °C. Toutefois, par précaution, mais aussi pour que vos petits gallinacés se sentent plus à l'aise, il est recommandé d'augmenter la couche de litière, par exemple en doublant la quantité de paille dans le but d'accroître l'isolation du poulailler. Si vous résidez dans une région où les hivers sont particulièrement rigoureux, vous pouvez également mettre en place un système de chauffage, mais faites très attention à ce que celui-ci ne présente aucun risque, notamment d'incendie.



SUS À L'HUMIDITÉ

Bien plus encore que du froid, vos poulettes peuvent souffrir de l'humidité de la saison hivernale, en particulier en cas d'intempéries. Il est donc impératif de vous assurer de l'étanchéité de leur poulailler en réparant les éventuelles fuites, voire en installant une bâche de protection sur le toit. C'est aussi pour cette raison qu'il vaut mieux construire un poulailler surélevé, afin d'éviter que l'humidité stagnante dans le sol ne s'infiltre à l'intérieur. N'hésitez pas non plus à combler les écoulements d'eau qui passeraient trop près de l'enclos. Enfin, veillez à changer plus régulièrement la litière, afin d'éviter que les fientes et l'urine de vos protégées ne fassent grimper le taux d'humidité, et privilégiez des matières au fort pouvoir absorbant.



GARE AUX COURANTS D'AIR

Exactement comme dans nos demeures, les infiltrations d'air dans le poulailler sont cause d'un grand inconfort et peuvent faire chuter la température ressentie. Mieux vaut donc qu'il soit autant que possible abrité du vent. Il peut ainsi être judicieux de l'installer contre une façade ou derrière un bosquet, où il ne sera pas soumis aux bourrasques. Là encore, pensez bien à colmater toute brèche éventuelle.



CHOUCHOUTER VOS COCOTTES

S'assurer du bien-être de vos poules passe aussi par des soins adaptés. Afin de les aider à surmonter au mieux le frimas, veillez à leur fournir une alimentation suffisamment riche et variée. Pour cela, misez sur des mélanges de graines du commerce, dont certains sont développés spécialement pour les temps froids. Faites également attention à changer leur eau quotidiennement et, pour éviter qu'elle ne gèle durant la nuit, vous pouvez envisager de mettre de l'eau tiède dans leur abreuvoir. Afin de lutter contre les parasites qui les affaibliraient, tels que ténébrions et poux rouges, saupoudrez également à titre préventif un peu de terre de diatomée autour du poulailler.



Lauren Ricard