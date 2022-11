3ème édition du Salon de la BD

30 auteurs nationaux et internationaux seront présents

Le mercredi 16 novembre à 17h30 dans le Salon d'Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône s’est déroulée la conférence de presse de présentation du Salon de la BD 2022 qui se tiendra samedi 19 et dimanche 20 novembre à la salle Marcel Sembat de 10 heures à 18 heures.

Une conférence de presse qui se tenait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, de Jean Pascal Lebrat, Président de l’association Bulles de Bourgogne et Florent Bouteillon, propriétaire de la librairie L’Antre des Bulles.

Extrait du discours prononcé par Gilles Platret : « Merci de nous faire confiance, de faire confiance à cette ville. Nous sommes ravis et j’apporte bien sûr tout mon soutien à cette 3ème édition du salon de la B.D de Chalon-sur-Saône. Comme je l’ai dit au salon du livre de l’hôpital hier qui fêtait sa 6ème édition car ils font une édition tous les deux ans, nous sommes plutôt bien placés à Chalon en matière d’événements autour du livre parce que finalement dans les années comme celles-ci où le salon du livre s’est tenu à l’hôpital, on a eu 4 gros événements qui sont liés au livre cette année. Celui-ci, va fermer la marche dans quelques jours mais on a commencé avec le Salon du livre jeunesse, le Salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté au Cloître, le Salon du Livre à l’hôpital et maintenant le Salon de la B.D. C’est quand même pas mal et je pense qu’il n’y a pas beaucoup de villes comme Chalon qui peuvent avoir 4 événements autour du livre, autour de l’imprimé et cela même si les outils numériques se développent, cela peut aussi amener à la lecture [...] Mais on a quand même une logique de mise en valeur et ceci sans compter ce que peut faire à la bibliothèque municipale en matière d’animation. Tout comme les professionnels d’ailleurs où à titre privé quand ils accueillent un auteur, un lecteur… Le livre est très actif dans la ville de Chalon et moi je m’en réjouis […] La ville de Chalon est heureuse et fière d’accompagner cet événement et elle continuera de le faire encore. Je vous remercie ! ».

Jean Pascal Lebrat se disait très content de la venue de cette 3ème édition du salon de la B.D et rappelait son attachement de l’envie de faire partager avec les chalonnais et grands chalonnais cet événement. Il remerciait la ville de Chalon, le Grand Chalon et le Département de leur soutien ainsi que les nombreux commerçants qui se sont associés à un jeu et de ce fait participent à la vie culturelle chalonnaise. Il rappelait que le salon ouvrait ses portes au public de 10 heures à 18 heures sur le weekend qui vient, que 30 auteurs nationaux et internationaux seront présents, que ce salon propose des B.D très diversifiées dans le but d’apporter de la curiosité aux lecteurs de B.D. Il stipulait aussi que la bibliothèque Municipale et la bibliothèque Départementale auraient un espace lecture, qu’il y aura également des projections à l’écran , un jeu et beaucoup d’animations…

Enfin Florent Bouteillon annonçait la présence sur le salon de Jean Luc Ferry, le scénariste d’Astérix dont chacun de ses albums sont vendus à plus de 2 millions d’exemplaire et qu’après l’auteur de la BD les Gendarmes de l’année dernière, cette année c’est l’auteur de la B.D des Pompiers, Christophe Cazenove qui sera présent…

J.P.B