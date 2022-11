Une centaine de personne pour le dernier concert de Claudette, «C'est beau la vie»

Dimanche 20 novembre 2022 à 14 heures 30, plus d'une centaine de personnes ont investi le Clos Bourguignon pour le concert-événement de Claudette.

Organisé par Loisirs Aubépins et Musique et Spectacle, ce show intitulé «C'est beau la vie» signe le retour sur scène de la rayonnante et entraînante chanteuse Givrotine pour le plus grand plaisir de ses fans qui se font, au fil du temps, de plus en plus nombreux.

Aussi passionnée que passionnante, Claudette toute auréolée de lumière dégage une énergie folle sur scène, avec une seule mission qu'elle accomplit avec brio : apporter de la joie à son public.

Durant ce moment magique,comme un rayon de soleil dans la grisaille, Claudette tout feu tout flamme reprend 33 standards de la chanson française pour «donner, partager, (se) réaliser, apporter du bonheur, emmener ailleurs, faire vibrer, rêver, s'évader oublier ce qui fait de mal».

Autant de bienveillance et de générosité, on en redemande !



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati